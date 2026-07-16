Sonam Wangchuk Protest : 'मी दोन-चार दिवसांत मरणारा नाही'; सोनम वांगचुक यांचे सरकारला थेट आव्हान, २० जुलैच्या 'चलो संसद' मोर्चासाठी जनतेला आवाहन

Sonam Wangchuk health update : पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा गुरुवारी १९वा दिवस सुरू झाला. प्रकृती खालावत असली तरी आंदोलन मागे घेण्याचा प्रश्नच नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने अद्याप आपल्या मागण्यांवर उत्तर दिले नसल्याने हा लढा सुरूच राहणार असल्याचे सांगत त्यांनी २० जुलै रोजी होणाऱ्या 'चलो संसद' मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन देशवासीयांना केले..बुधवारी रात्री प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओत वांगचुक म्हणाले, "माझी प्रकृती इतकीही गंभीर नाही की मी दोन-चार दिवसांत मरेन. उपोषणाच्या १८ दिवसांनंतरही वैद्यकीय तपासण्यांचे अहवाल समाधानकारक आहेत. ईसीजीही सामान्य आहे. अशक्तपणा जाणवत असून स्नायू कमकुवत होत आहेत, मात्र माझे हृदय आणि मेंदू व्यवस्थित कार्य करत आहेत.".देशभरातून हजारो नागरिक, तसेच अनेक ज्येष्ठ नेते उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. काहींनी न्यायालयात धाव घेऊन सरकारने सक्तीने अन्न द्यावे, अशी मागणीही केली आहे. मात्र, या टप्प्यावर उपोषण सोडल्यास सरकारला कोणतेही उत्तर न देता आंदोलन संपवता येते, असा संदेश जाईल. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ वैयक्तिक नसून सत्ताधाऱ्यांना उत्तरदायी धरण्यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..वांगचुक यांनी देशभरातील विद्यार्थी, युवक, शिक्षक आणि नागरिकांना २० जुलै रोजीच्या 'चलो संसद' मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. हा केवळ निषेध मोर्चा नसून लोकशाही समजून घेण्याची संधी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांनी हा दिवस 'एक्स्पिरिएन्शियल एज्युकेशन डे' म्हणून साजरा करावा, असेही त्यांनी म्हटले..आंदोलनाशी संबंधित डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वांगचुक यांचे वजन ५७.१५ किलोपर्यंत घसरले असून उपोषण सुरू झाल्यापासून त्यांचे सुमारे ८.९ किलो वजन कमी झाले आहे. त्यांचा रक्तदाब १०५/७६, रक्तातील साखरेचे प्रमाण ८० mg/dL आणि ऑक्सिजनची पातळी ९७ टक्के नोंदवण्यात आली आहे. ते मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे सक्षम असून त्यांच्या प्रकृतीवर २४ तास वैद्यकीय पथकाकडून लक्ष ठेवण्यात येत आहे..Sonam Wangchuk Hunger Strike : 'सोनम वांगचुक फक्त दोन दिवस जगतील', दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र, दिल्ली सरकारवर ताशेरे ओढत बजावली नोटीस.दरम्यान, बुधवारी जंतर-मंतर येथे भीम आर्मीचे प्रमुख तथा खासदार चंद्रशेखर आझाद यांच्यासह समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस आणि सीपीआयच्या अनेक खासदारांनी वांगचुक यांची भेट घेतली. आंदोलनाशी संबंधित मुद्दे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आणि १९ जुलैच्या सर्वपक्षीय बैठकीत उपस्थित करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. आयोजकांच्या माहितीनुसार, २० जुलैच्या 'चलो संसद' मोर्चासाठी 'मिस्ड कॉल' मोहिमेद्वारे आतापर्यंत १.३ लाखांहून अधिक नागरिकांनी पाठिंबा नोंदवला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.