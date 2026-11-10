देश

Sonia Gandhi Book : "अजिबात नाही!"; भारताचे पंतप्रधानपद का नाकारले? अनेक वर्षांनंतर गांधी घराण्यातील 'त्या' निर्णयामागचे सत्य उघड!

Belonging A Journey of Love : आजी आणि वडिलांच्या निर्घृण हत्येची ती भीती; मुलांच्या एका प्रश्नाने सोनिया गांधींनी सोडली देशाची सत्ता!
Why was PM post refused? Sonia Gandhi's biggest revelation.

Why was PM post refused? Sonia Gandhi's biggest revelation.

Sakal

Vinayan
Updated on

भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात २००४ मधील लोकसभेची निवडणूक आणि त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी घेतलेला पंतप्रधानपद नाकारण्याचा निर्णय हा नेहमीच एका मोठ्या राजकीय रहस्याचा भाग राहिला आहे. काँग्रेसच्या ऐतिहासिक विजयानंतर संपूर्ण पक्षाचा प्रचंड आग्रह असतानाही सोनिया गांधींनी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचे सर्वोच्च पद का नाकारले? या प्रश्नाचे उत्तर तब्बल दोन दशकांनंतर स्वतः सोनिया गांधी यांनी उघड केले आहे.

Loading content, please wait...
Sonia Gandhi
Book
Prime Minister
book day
bookies
book fairs in India
book launch events
book launch events in India
tips to protect your belongings