Sonia Gandhi Book : "अजिबात नाही!"; भारताचे पंतप्रधानपद का नाकारले? अनेक वर्षांनंतर गांधी घराण्यातील 'त्या' निर्णयामागचे सत्य उघड!

भारतीय राजकारणाच्या इतिहासात २००४ मधील लोकसभेची निवडणूक आणि त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी घेतलेला पंतप्रधानपद नाकारण्याचा निर्णय हा नेहमीच एका मोठ्या राजकीय रहस्याचा भाग राहिला आहे. काँग्रेसच्या ऐतिहासिक विजयानंतर संपूर्ण पक्षाचा प्रचंड आग्रह असतानाही सोनिया गांधींनी जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाचे सर्वोच्च पद का नाकारले? या प्रश्नाचे उत्तर तब्बल दोन दशकांनंतर स्वतः सोनिया गांधी यांनी उघड केले आहे..सोनिया गांधी यांच्या 'Belonging: A Journey of Love' या पुस्तकातून या ऐतिहासिक निर्णयामागील कौटुंबिक वेदना, मुलांची भीती आणि त्या रात्री घडलेल्या संवादाचा अत्यंत भावूक खुलासा समोर आला आहे.."सोनिया, स्वतःशी प्रामाणिक राहा; आता हे सोडून दे!"देशाचे पंतप्रधानपद न स्वीकारण्याचा निर्णय घेताना मनात काय सुरू होते, हे सांगताना सोनिया गांधी पुस्तकात लिहितात:"माझ्या मनातील शेवटची शंकाही अचानक दूर झाली. जणू मी स्वतःलाच सांगत होते, 'सोनिया, स्वतःशी प्रामाणिक राहा. तुला हे नेहमीच माहीत होतं. आता हे सोडून दे.' या एका जाणिवेने माझा अंतर्गत संघर्ष कायमचा संपवला.".राहुल-प्रियांकाचा थेट सवाल; आजी आणि वडिलांच्या हत्येचे सावटसोनिया गांधींनी स्पष्ट केले की, २००४ च्या निवडणुकीच्या काही महिने आधीच त्यांनी मुलांशी या विषयावर चर्चा केली होती. त्यावेळी राहुल किंवा प्रियांका यांच्यापैकी एकाने त्यांना थेट विचारले होते, "जर आपल्या पक्षाला बहुमत मिळाले, तर तुम्ही पंतप्रधानपद स्वीकारणार का?" त्यावर सोनिया गांधींनी एका क्षणाचाही विलंब न लावता स्पष्टपणे सांगितले, "अजिबात नाही." जेव्हा मुलांनी पुन्हा खात्री करण्यासाठी विचारले, तेव्हा "माझा निर्णय अगदी पक्का आहे," असे त्यांनी ठामपणे सांगितले..या निर्णयामागे इंदिरा गांधी यांची झालेली हत्या आणि त्यानंतर वडील राजीव गांधी यांची झालेली अत्यंत निर्घृण हत्या या दोन भीषण दुर्घटनांची जखम होती. पंतप्रधानपद म्हणजे पुन्हा एकदा आईच्या जिवाला थेट मृत्यूच्या दाढेत ढकलणे, अशीच भीती राहुल आणि प्रियांका यांच्या मनात होती. आईने हे पद नाकारल्याचे समजताच दोन्ही मुलांना मोठा दिलासा मिळाला होता..अगदी जवळच्या सहकाऱ्यांनाही काणोकाण नव्हती बातमी!सोनिया गांधी यांनी हा निर्णय अत्यंत गुप्त ठेवला होता. संपूर्ण निवडणूक प्रचारादरम्यान पत्रकारांनी आणि पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी त्यांना भावी पंतप्रधान म्हणून प्रोजेक्ट केले, मात्र त्यांनी शेवटपर्यंत आपले मौन सोडले नाही. त्यावेळी काँग्रेस अस्तित्वाची लढाई लढत होती आणि पक्षात फूट पडू नये म्हणून त्यांनी ही गोष्ट अगदी जवळच्या सहकाऱ्यांपासूनही लपवून ठेवली होती..काँग्रेसचा वारसा पुढे नेण्यासाठी सरकार चालवण्याचा दांडगा अनुभव आणि ज्यांच्या प्रामाणिकपणावर कोणताही डाग नाही, अशी निष्कलंक व्यक्तीच पंतप्रधानपदी हवी, असा त्यांचा ठाम विचार होता; ज्यातून अखेर डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नावाची ऐतिहासिक निवड झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.