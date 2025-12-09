भारतीय नागरिकत्वाशिवाय मतदार यादीत नाव, सोनिया गांधींसह दिल्ली पोलिसांना कोर्टाची नोटीस

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचं मतदार यादीत नाव असल्यानं दिल्लीच्या राऊज एवेन्यू कोर्टानं सोनिया गांधी यांच्यासह दिल्ली पोलिसांना नोटीस जारी केली आहे. भारतीय नागरिकत्व नसताना मतदारयादीत नाव समाविष्ट केल्या प्रकरणी ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे..सोनिया गांधींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यास नकार देणाऱ्या निर्णयाला दिल्लीतील वकिलाने आव्हान दिलं होतं. याचिकाकर्त्यानं म्हटलं होतं की, सोनिया गांधी यांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याच्या तीन वर्षे आधीच त्यांचं नाव मतदार यादीत जोडण्यात आलं होतं..घरातच शत्रू पाळलाय, दानवेंना तटकरेंनी व्हिडीओ पाठवला; शिंदेंच्या आमदाराचा खळबळजनक आरोप.दिल्लीतील रोज एवेन्यू कोर्टाने सोनिया गांधी आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस जारी केलीय. भारतीय नागरिकत्वाशिवाय मतदारयादीत नाव कसं नोंदवलं याबाबत उत्तर मागवण्यात आलंय. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ६ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. विकास त्रिपाठी नावाच्या वकिलाने या प्रकरणी याचिका दाखल केली आहे..सोनिया गांधी यांचं नाव मतदारयादीत १९८०मध्ये समाविष्ट झालंय. तर त्या अधिकृतपणे ३० एप्रिल १९८०मध्ये भारतीय नगारीक बनल्या. याचिका कर्त्यानं यावर आक्षेप घेत प्रश्न विचारला की नागरिकत्व मिळण्याआधी मतदारयादीत नाव कसं नोंदवलं. १९८२ च्या मतदार यादीतूनही नाव वगळल्याचा दावा याचिकाकर्त्यानं केलाय. १९८० मध्ये नाव यादीत समाविष्ट करण्यासाठी खोटी कागदपत्र दाखवली का असा प्रश्नही विचारण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.