भारतीय नागरिकत्वाशिवाय मतदार यादीत नाव, सोनिया गांधींसह दिल्ली पोलिसांना कोर्टाची नोटीस

काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा आणि खासदार सोनिया गांंधी यांच्यासह दिल्ली पोलिसांना कोर्टानं नोटीस पाठवली आहे. भारतीय नागरिकत्वाशिवाय मतदार यादीत नाव असल्या प्रकरणी ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
सूरज यादव
काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचं मतदार यादीत नाव असल्यानं दिल्लीच्या राऊज एवेन्यू कोर्टानं सोनिया गांधी यांच्यासह दिल्ली पोलिसांना नोटीस जारी केली आहे. भारतीय नागरिकत्व नसताना मतदारयादीत नाव समाविष्ट केल्या प्रकरणी ही नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

