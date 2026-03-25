सोनिया गांधींची प्रकृती बिघडली, रुग्णालयात केलं दाखल; राहुल गांधींचा केरळ दौरा रद्द

काँग्रेस नेत्या आणि राज्यसभा खासदार सोनिया गांधी यांना मंगळवारी रात्री सर गंगाराम रुग्णालयात दाखल केलं होतं. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असून डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, सोनिया गांधींची प्रकृती बिघडल्यानंतर खासदार राहुल गांधी यांनी त्यांचा केरळ दौरा रद्द केला आहे. आज ते केरळ दौऱ्यावर जाणार होते. .सर गंगाराम रुग्णालयाकडून बुधवारी सोनिया गांधी यांच्या प्रकृतीबाबत मेडिकल बुलेटीन जारी करण्यात आलंय. त्यानुसार सोनिया गांधी यांना मंगळवारी रात्री साडे दहा वाजण्याच्या सुमारास रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. रुग्णालयाचे चेअरमन डॉक्टर अजय स्वरुप यांनी सांगितलं की, सोनिया गांधी यांची प्रकृती स्थिर आहे..Congress Office: काँग्रेसला मोठा धक्का! दिल्लीतील मुख्यालय खाली करण्याचे सरकारकडून आदेश; मोठा राजकीय वाद उभा राहणार? .सोनिया गांधी यांना पोटदुखीमुळे आणि युरिनरी इन्फेक्शनचा त्रास जाणवत होता. डॉक्टर सध्या तपासणी करत आहेत. उपचार म्हणून अँटिबायोटिक्स औषधं दिली जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हवामान बदलामुळे सोनिया गांधी यांची प्रकृती बिघडली आहे. त्यामुळेच त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. प्रकृती स्थिर असून सध्या देखरेखीखाली उपचार सुरू आहेत..लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे दिल्लीतच थांबले आहेत. त्यांनी केरळचा नियोजित दौरा रद्द केला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी प्रचार दौऱ्यासाठी जाणार होते. मात्र सोनिया गांधींची प्रकृती बिघडल्यानं त्यांनी केरळ दौरा रद्द केल्याचं सांगण्यात येत आहे. राहुल गांधी यांनी केरळ दौरा रद्द केल्यानंतर त्यांच्या ऐवजी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे कोझिकोडला रवाना झाले आहेत..सोनिया गांधी यांना गेल्या वर्षी जून महिन्यातही पोटदुखीचा त्रास झाला होता. त्यावेळीही तातडीने रुग्णालयात दाखल केलं होतं. काही दिवसांपूर्वी हिमाचल प्रदेशातील शिमला इथं इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजमध्येही त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले होते. सोनिया गांधी यांनी २०२४मध्ये लोकसभेची निवडणूक प्रकृती अस्वास्थामुळे लढवली नव्हती.