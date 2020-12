सौरव 'दादा' राजकारणात एन्ट्री करणार ? बंगालच्या राज्यपालांशी केली एक तास चर्चा

कोलकाता- बीसीसीआयचे अध्यक्ष आणि टीम इंडियाचा माजी कर्णधार सौरव गांगुली यांनी रविवारी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल जगदीप धनखड यांची भेट घेतली. राजभवनातील सूत्रांनी ही शिष्टाचार भेट होती. राजकारणाशी याचा काहीही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पुढीलवर्षी एप्रिल-मेमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून गांगुली राजकारणात प्रवेश करतील याबाबत अंदाज लावला जात आहे.

सौरव गांगुली सायंकाळी सुमारे 4 वाजून 40 मिनिटांनी राजभवनात पोहोचले. परंतु, भेटीचे कारण त्यांनी सांगितले नाही. गांगुली आणि धनखड यांच्यादरम्यान ही भेट सायंकाळी 5.40 पर्यंत चालली. राजभवनातील सूत्रांनी ही भेट राजकीय विषयाशी संबंधित नसल्याचे सांगितले.

Had interaction with BCCI President Sourav Ganguly at Raj Bhawan today on varied issues. Accepted his offer for a visit to Eden Gardens, the oldest cricket ground in the country established in 1864: West Bengal Governor Jagdeep Dhankhar pic.twitter.com/3c2PKnF9Jf

— ANI (@ANI) December 27, 2020