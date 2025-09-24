Pahalgam Attack: पहलगाम हल्ला प्रकरणी मोठे यश! दहशतवाद्यांना मदत करणारा व्यक्ती अटकेत, 'तो' शिक्षक नेमका आहे तरी कोण?

जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या एका व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे. दक्षिण काश्मीरचा रहिवासी मोहम्मद युसूफ कटारिया असे या व्यक्तीचे नाव आहे. त्याने २२ एप्रिल रोजी लष्कर-ए-तैयबा दहशतवाद्यांना मदत केली होती. श्रीनगर पोलिसांनी त्याला अटक करून न्यायालयात हजर केले आणि त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मोहम्मद युसूफ कटारिया हा लष्कर-ए- तैयबा ( टीआरएफ ) चा दहशतवादी आहे. ज्यावर बैसरन खोऱ्यात २६ लोकांच्या हत्येत सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांना मदत केल्याचा आरोप आहे. ऑपरेशन महादेव दरम्यान जप्त केलेल्या शस्त्रास्त्रे आणि इतर वस्तूंचे विश्लेषण केल्यानंतर ही अटक करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. आमच्या तपासात पुष्टी झाली आहे की कटारियाने दहशतवाद्यांच्या हालचालींना चालना देण्यात आणि मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती," असे त्यांनी सांगितले. .कर्नाटकमध्ये भाजपचे खराब रस्त्यांबाबत सरकार विरोधात आंदोलन.अधिकाऱ्यांनी या घटनेचे वर्णन दक्षिण काश्मीरमधील दहशतवादी नेटवर्कविरुद्ध एक मोठी प्रगती म्हणून केले. कटारियाच्या सहकाऱ्यांची ओळख पटविण्यासाठी आणि लष्कर - ए - तैयबा ( टीआरएफ ) शी जोडलेले नेटवर्क उध्वस्त करण्यासाठी पुढील तपास सुरू आहे . जम्मू - काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि दहशतवादी मॉड्यूल नष्ट करण्यासाठी कारवाई तीव्र करण्याची वचनबद्धता पोलिसांनी पुन्हा व्यक्त केली..मोहम्मद युसूफ कटारिया पहलगाममध्ये शिक्षक म्हणून कंत्राटावर काम करत होता. स्थानिक मुलांना शिकवत होता. काही महिन्यांपूर्वी तो दहशतवाद्यांच्या संपर्कात आला आणि त्यांना मदत करू लागला. २२ एप्रिल रोजी पहलगामच्या बैसरन खोऱ्यात दहशतवाद्यांनी २६ पर्यटकांना त्यांच्या धर्मावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून ठार मारले. पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटना टीआरएफने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. .X Petition : इथे अमेरिकेचे कायदे चालणार नाहीत, भारतातील नियमांप्रमाणे काम करावे लागेल; उच्च न्यायालयाने 'एक्स' ची याचिका फेटाळली .या हल्ल्याचा बदला म्हणून भारताने ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तानमधील दहशतवादी अड्डे उद्ध्वस्त केले , ज्यामध्ये १०० हून अधिक दहशतवादी ठार झाले. त्यानंतर, २८ जुलै रोजी ऑपरेशन महादेव अंतर्गत, सैन्याने हल्ल्यात सहभागी असलेल्या लष्कर-ए-तोयबाच्या तीन दहशतवाद्यांना ठार मारले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.