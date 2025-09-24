देश

Pahalgam Attack: पहलगाम हल्ला प्रकरणी मोठे यश! दहशतवाद्यांना मदत करणारा व्यक्ती अटकेत, 'तो' शिक्षक नेमका आहे तरी कोण?

Pahalgam Terror Attack Helper Arrested: जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणात एक मोठे यश मिळाले. दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे.
जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या एका व्यक्तीला पोलिसांनी अटक केली आहे. दक्षिण काश्मीरचा रहिवासी मोहम्मद युसूफ कटारिया असे या व्यक्तीचे नाव आहे. त्याने २२ एप्रिल रोजी लष्कर-ए-तैयबा दहशतवाद्यांना मदत केली होती. श्रीनगर पोलिसांनी त्याला अटक करून न्यायालयात हजर केले आणि त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.

