Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल महागणार नाही; भारत सरकारचा मोठा निर्णय, तेल कंपन्यांची नवी रणनीती काय?

किरकोळ इंधनाच्या किमती न वाढवल्यामुळे होणारा तोटा कमी करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) पेट्रोल आणि डिझेलसाठी आयात केलेल्या दरांपेक्षा कमी दराने रिफायनरींना पैसे देण्याचा विचार करत आहेत. या निर्णयाचा MRPL, CPCL आणि HML सारख्या सिंगल-रिफायनरी कंपन्यांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. पश्चिम आशियातील संकटापूर्वी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे $७० प्रति बॅरल होत्या, त्या आता $१०० पेक्षा जास्त झाल्या आहेत..भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमती स्थिर राहिल्या आहेत. ज्यामुळे पेट्रोल मार्केटिंग कंपन्यांना या वाढीचा भार सहन करावा लागत आहे. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, ओएमसी आता रिफायनरी ट्रान्सफर प्राइस (RTP) गोठवण्याचा किंवा सवलत देण्याचा पर्याय विचारात घेत आहेत. RTP ही अंतर्गत किंमत आहे ज्यावर रिफायनरीज त्यांच्या मार्केटिंग विभागांना इंधन विकतात. या हालचालीचा उद्देश पेट्रोल आणि डिझेलच्या आयात समता खर्चापेक्षा कमी पैसे रिफायनरीजना द्यावे लागतील याची खात्री करणे आहे. .जर जागतिक स्तरावर तेलाच्या किमती जास्त राहिल्या, तर या प्रस्तावित हालचालीमुळे रिफायनरीज वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतीचा संपूर्ण भार RTP द्वारे टाकण्यापासून रोखला जाईल आणि त्यांना या परिणामाचा एक भाग स्वतः सहन करावा लागेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) सारख्या एकात्मिक कंपन्या त्यांच्या रिफायनरी आणि मार्केटिंग ऑपरेशन्समधील हा तोटा भरून काढू शकतात. .दुसरीकडे, मंगलोर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल), चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) आणि एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (एचएमईएल) सारख्या एकल रिफायनरीजची किरकोळ बाजारात उपस्थिती कमी आहे आणि त्या त्यांचे बहुतेक उत्पादन या तीन ओएमसींना विकतात. त्यामुळे, त्यांच्या नफ्यावर सर्वाधिक परिणाम होईल..सूत्रांनी असेही सांगितले की, जर RTP स्थगिती किंवा सूट खाजगी रिफायनरींना दिली गेली तर नायरा एनर्जी आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सारख्या रिफायनरी कंपन्यांनाही याचा फटका बसेल. दोन्ही खाजगी रिफायनरी त्यांच्या उत्पादनाचा मोठा भाग तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) विकतात. या दोन्ही खाजगी रिफायनरी त्यांच्या पेट्रोल आणि डिझेल उत्पादनाचा मोठा भाग तेल विपणन कंपन्यांना (OMCs) विकतात, ज्या देशातील 100,000 पेक्षा जास्त पेट्रोल पंपांपैकी 90% च्या मालकीच्या आणि चालवतात.