देश

Petrol-Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल महागणार नाही; भारत सरकारचा मोठा निर्णय, तेल कंपन्यांची नवी रणनीती काय?

Petrol-Diesel Price news India: मध्य पूर्वेतील परिस्थिती आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे ऊर्जेचा तुटवडा निर्माण होण्याची चिन्हे असताना, भारत सरकार जनतेला दिलासा देण्याची योजना आखत आहे.
Vrushal Karmarkar
Updated on

किरकोळ इंधनाच्या किमती न वाढवल्यामुळे होणारा तोटा कमी करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) पेट्रोल आणि डिझेलसाठी आयात केलेल्या दरांपेक्षा कमी दराने रिफायनरींना पैसे देण्याचा विचार करत आहेत. या निर्णयाचा MRPL, CPCL आणि HML सारख्या सिंगल-रिफायनरी कंपन्यांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. पश्चिम आशियातील संकटापूर्वी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती सुमारे $७० प्रति बॅरल होत्या, त्या आता $१०० पेक्षा जास्त झाल्या आहेत.

Related Stories

No stories found.