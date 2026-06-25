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LPG LNG Ships: मोठा दिलासा! 'होर्मुज'मधून 'एवढी' जहाजं भारताकडे रवाना, 26 जहाजं अजूनही आहेत रांगेत

Strait of Hormuz Reopens India: देशामध्ये तेल आणि गॅस टंचाईचे सावट निर्माण झाले होते, ज्याचा थेट फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत होता.
LPG LNG Ships India

LPG LNG Ships India

esakal

संतोष कानडे
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Strait of Hormuz Reopens India: भारतीयांसाठी अत्यंत मोठी आणि दिलासा देणारी बातमी आहे. मागच्या तीन महिन्यांपासून बंद असलेली होर्मुजची सामुद्रधुनी खुली झाली आहे. या मार्गातून एक-दोन नव्हे तर तब्बल ३० जहाजं भारताकडे रवाना झालेले आहेत. होर्मुजमधील सध्याची परिस्थिती नेमकी कशी आहे, ते पाहूया.

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