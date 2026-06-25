LPG LNG Ships: मोठा दिलासा! 'होर्मुज'मधून 'एवढी' जहाजं भारताकडे रवाना, 26 जहाजं अजूनही आहेत रांगेत

Strait of Hormuz Reopens India: भारतीयांसाठी अत्यंत मोठी आणि दिलासा देणारी बातमी आहे. मागच्या तीन महिन्यांपासून बंद असलेली होर्मुजची सामुद्रधुनी खुली झाली आहे. या मार्गातून एक-दोन नव्हे तर तब्बल ३० जहाजं भारताकडे रवाना झालेले आहेत. होर्मुजमधील सध्याची परिस्थिती नेमकी कशी आहे, ते पाहूया..देशामध्ये तेल आणि गॅस टंचाईचे सावट निर्माण झाले होते, ज्याचा थेट फटका सर्वसामान्य जनतेला बसत होता. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षामुळे धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' हा सागरी मार्ग ब्लॉक करण्यात आला होता, ज्यामुळे कच्च्या तेलाची आणि गॅसची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. मात्र, आता या दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम झाला असून होर्मुजचा मार्ग पुन्हा खुला करण्यात आला आहे..Vaccine QR Code: मोठा निर्णय! आता स्कॅन करा आणि औषधाची माहिती मिळवा; सरकारने औषध पॅकेजिंगचे नियम बदलले.'टाईम्स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, तेल आणि गॅसने भरलेली तब्बल ३० जहाजे आतापर्यंत सुरक्षितपणे होर्मुजची सामुद्रधुनी पार करून भारताच्या दिशेने निघाली आहेत. याशिवाय, आणखी २६ जहाजे या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावरून जाण्यासाठी सध्या रांगेत असून आपली प्रतीक्षा करत आहेत. केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, होर्मुज पार केलेल्या ३० जहाजांपैकी जवळपास निम्मे जहाजे एलपीजी आणि एलएनजी गॅस घेऊन येत आहेत. या व्यतिरिक्त, ८ जहाजांमध्ये बल्क माल आणि ७ जहाजांमध्ये कच्चे तेल भरलेले आहे..Innovation Mahakumbh 2.0 : पुण्यात होणार इनोव्हेशन महाकुंभ २.०! एसएनडीटीतील १११ विद्यार्थिंनी मांडणार स्टार्टपच्या नवसंकल्पना.आकडेवारीनुसार, १ मार्च ते १७ जून दरम्यान केवळ १९ जहाजांनी हा रस्ता पार केला होता; मात्र इराण आणि अमेरिका यांच्यात सामंजस्य करार झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत आणखी ११ जहाजे सुरक्षितपणे पुढे मार्गस्थ झाली आहेत, ज्यामुळे या क्षेत्रातील तणाव कमी झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. दुसरीकडे, भारताकडे येण्यासाठी निघालेली आणि सध्या पर्शियन आखातात होर्मुजच्या पश्चिम भागात अडकलेली २६ जहाजेही लवकरच रवाना होण्याची चिन्हे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.