माझ्या कृतीची लाज वाटते, जे बोलले ते माफीलायक नव्हतं; PM मोदींना शिवीगाळ करणाऱ्या विद्यार्थीनीचा माफिनामा

दिल्लीत जंतर मंतरवर झालेल्या आंदोलनावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत अपशब्द उच्चारणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थीनीने आता माफी मागितली आहे. १५ वर्षीय विद्यार्थीनीने शिवीगाळ केल्याच्या घटनेवर हात जोडून माफी मागितलीय. तिनं मित्रांसोबत कॅनॉट प्लेसला फिरण्यासाठी गेलो होतो असं सांगितलं. तिथं असलेल्या लोकांच्या बोलण्याला भुलून तसं बोलल्याचंही अल्पवयीन विद्यार्थीनीनं म्हटलं. .अल्पवयीन मुलीने व्हिडीओत म्हटलं की, मी तिथं लोकांच्या बोलण्याच्या प्रभावात होते आणि त्यातून जे काही बोलले ते माफ करण्यालायक नव्हतं. ही माझी पहिली आणि शेवटची चूक असून संपूर्ण देशाची माफी मागते. मला स्वत:ची लाज वाटतेय असंही मुलगी म्हणते..पंतप्रधान १०० टक्के योग्यच, पण दुसऱ्यांनाही आया असतात; १२ वर्षे तुमच्या लोकांनी केलं त्याची माफी कोण मागणार, राज ठाकरेंचा सवाल .पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जंतर मंतरवर आंदोलनात विद्यार्थ्यांकडून शिवीगाळ केली गेली त्यावर व्हिडीओ शेअर केला होता. यानंतर काही तासातच अल्पवयीन मुलीने इन्स्टाग्रामवर व्हिडीओ पोस्ट केलाय. पंतप्रधान मोदींनी शिव्या देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना माफ केल्याचं म्हटलंय. दिवंगत आईबाबत बोललेले शब्द मनाला त्रास देणारे होते पण तरुणांना त्यांच्या चुकांमधून शिकण्याची संधी मिळायला हवी असंही मोदींनी म्हटलं होतं..जंतर मंतरवर आंदोलनात शिवीगाळ करणाऱ्या मुलीवर झिरो एफआयआर नोएडातील एक्सप्रेसवे पोलीस ठाण्यात करण्यात आली होती. घटनात्मक पदाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवल्याचा आणि वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप तिच्यावर आहे. हे प्रकरण दिल्लीतील संसद रोड पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आले होते..विद्यार्थीनीच्या आईनेसुद्धा याप्रकरणी प्रतिक्रिया दिली होती. आम्ही पोलिस अधिकाऱ्यांकडे आधीच माफीनामा दिला आहे. जे घडलं त्याचं आम्हाला वाईट वाटतंय. विद्यार्थीनी ज्या सलूनमध्ये काम करायची त्यांचीही प्रतिक्रिया समोर आलीय. त्यांनी म्हटलं की, काही दिवस काम शिकण्यासाठी ती आली पण नंतर यायचं बंद केलं. तिच्याकडे आधार कार्ड मागितलं तर तेही दिलं नाही असंही सलून मालकाने सांगितलं..विद्यार्थीनी तिच्या आईसोबत नोएडात राहते. सध्या त्यांचं घर बंद असून आंदोलनानंतर विद्यार्थीनीसह कुटुंबीय घरी परतलेले नाहीत. पोलिसांनीही सोसायटीतील लोकांकडे याबाबत चौकशी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.