डान्स टीचरची दहावीच्या विद्यार्थ्याकडे भलतीच मागणी, ब्लॅकमेलला मुलगा कंटाळला; झुडपात नेऊन संपवलं, पोलिसांपासून ५६ दिवस कसा वाचला?

Crime News: छत्तीसगडमधील कवर्धा जिल्ह्यात नृत्य शिक्षक सत्यमदास माणिकपुरी यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. जवळपास दोन महिन्यांनंतर पोलिसांनी या घटनेचे गूढ उकलले आहे. खून करणारा हा दहावीचा अल्पवयीन विद्यार्थी आहे. पोलीस तपासात असे दिसून आले आहे की, शिक्षक विद्यार्थ्यावर अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणत होता. ब्लॅकमेल करत होता. या तणाव आणि भीतीमुळे अल्पवयीन मुलाने हत्येची योजना आखली. ती अंमलात आणली. घटनेच्या ५६ दिवसांनंतर पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण कवर्धा पोलीस स्टेशन परिसरातील आहे. मृताचे नाव २७ वर्षीय सत्यमदास माणिकपुरी असे आहे. तो वॉर्ड क्रमांक २६ चा रहिवासी आहे. सत्यमदास एका खाजगी शाळेत नृत्य शिक्षक म्हणून काम करत होता आणि तो अविवाहित होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याला भेटला होता. या काळात दोघांमध्ये अनैसर्गिक संबंध असल्याचा आरोप आहे. नंतर, शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थ्यावर वारंवार लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणला. .त्याने नकार दिल्यावर तो सत्य उघड करण्याची धमकी देऊन तिला ब्लॅकमेल करू लागला. सततच्या धमक्यांना कंटाळून अल्पवयीन मुलाने शिक्षकापासून सुटका मिळवण्यासाठी त्याचा खून करण्याचा कट रचला. १७ जानेवारी २०२६ रोजी त्याने सत्यमदासला व्हॉट्सअॅपद्वारे भेटण्यासाठी आमंत्रित केले. त्यानंतर दोघेही त्यांच्या स्कूटरवरून लालपूर नर्सरीमध्ये गेले. अल्पवयीन मुलगा आधीच चाकू घेऊन घराबाहेर पडला होता. पोहोचताच त्याने सत्यमदासच्या गळ्यात वार केला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. गुन्हा केल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला..घटनेनंतर त्याने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. त्याने शिक्षकाचा मोबाईल फोन आणि सिम कार्ड वेगवेगळ्या ठिकाणी नदीत फेकून दिले. त्यानंतर तो त्याच्या मूळ गावात लपून बसला. १७ जानेवारी रोजी पोलिसांना लालपूर नर्सरीच्या मागे रस्त्याच्या कडेला एका तरुणाचा मृतदेह आढळल्याची माहिती मिळाली. घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर पोलिसांना मानेवर चाकूने वार केल्याचे आढळले. तपासात मृत सत्यमदास माणिकपुरी असल्याचे उघड झाले..प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम १०३(१) अंतर्गत अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आणि तपास सुरू केला. तपासादरम्यान पोलिसांनी अंदाजे ५,००० मोबाईल फोन नंबरचे विश्लेषण केले आणि ५०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासले. याशिवाय १०० हून अधिक लोकांची चौकशी करण्यात आली. पोलिसांनी ओळखीचे, मित्र आणि जवळच्या लोकांकडूनही माहिती गोळा केली. तपासादरम्यान पोलिसांना एका तरुणाची माहिती मिळाली ज्याला शिक्षकाचे अल्पवयीन मुलाशी असलेले संबंध माहित होते. त्याने त्यांना ओळखले होते. .या सुगावाच्या आधारे, पोलिसांनी आरोपीचा माग काढला. त्याला १५ मार्च रोजी सारणगड-बिलाईगड जिल्ह्यात ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान अल्पवयीन मुलाने गुन्ह्याची कबुली दिली. पोलिसांनी आरोपीला गुन्ह्याच्या ठिकाणी नेले आणि दृश्य पुन्हा तयार केले. त्याच्या माहितीच्या आधारे, पीडितचा मोबाईल फोन नदीतून जप्त करण्यात आला. घटनेत वापरलेली स्कूटर आणि रक्ताने माखलेले कपडे देखील आरोपीच्या ताब्यातून जप्त करण्यात आले. सध्या पोलिसांनी अल्पवयीन मुलाला बालसुधारगृहात पाठवले आहे. पुढील तपास सुरू आहे.