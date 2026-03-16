डान्स टीचरची दहावीच्या विद्यार्थ्याकडे भलतीच मागणी, ब्लॅकमेलला मुलगा कंटाळला; झुडपात नेऊन संपवलं, पोलिसांपासून ५६ दिवस कसा वाचला?

Chhattisgarh Student Murder Teacher: एका नृत्य शिक्षकाची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी दहावीच्या विद्यार्थ्याला अटक करण्यात आली आहे. याचे धक्कादायक कारण समोर आले आहे.
Chhattisgarh Student Murder Teacher

Vrushal Karmarkar
Updated on

Crime News: छत्तीसगडमधील कवर्धा जिल्ह्यात नृत्य शिक्षक सत्यमदास माणिकपुरी यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. जवळपास दोन महिन्यांनंतर पोलिसांनी या घटनेचे गूढ उकलले आहे. खून करणारा हा दहावीचा अल्पवयीन विद्यार्थी आहे. पोलीस तपासात असे दिसून आले आहे की, शिक्षक विद्यार्थ्यावर अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव आणत होता. ब्लॅकमेल करत होता. या तणाव आणि भीतीमुळे अल्पवयीन मुलाने हत्येची योजना आखली. ती अंमलात आणली. घटनेच्या ५६ दिवसांनंतर पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले आहे.

