देशाचा जीडीपी वेगाने वाढतोय; सुब्रमण्यम स्वामींचा PM मोदींंना घरचा आहेर

नवी दिल्ली - भाजप नेते आणि राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी हे सातत्यानं मोदी सरकारवर टीका करतात. यावेळीही त्यांनी थेट पंतप्रधान मोदींवर उपरोधिक टीका केली आहे. काश्मीर, पाकिस्तान, जीडीपी, कोरोना लस यावरून त्यांनी ट्विट केलं आहे. पाकसोबत व्यापारी संबंधांची चर्चा सुरु असल्यावरून स्वामी यांनी लिहिलं की, काश्मीर प्रश्नावर मोदी सरकारने पाकिस्तानसमोर शरणागती पत्करली आहे. पुढच्या काही दिवसात मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान लंडनमध्ये डिनर करताना दिसतील असा खोचक टोलाही लगावला आहे.

सुब्रमण्यम स्वामी गेल्या काही दिवसांपासून मोदी सरकारवर हल्लाबोल करत आहेत. यातच त्यांनी बुधवारी सकाळी पाकसोबत व्यापाराच्या शक्यतेची बातमी ट्विट करत मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. काश्मीरप्रश्नी शरणागती, गुड बाय POK, मला विश्वास आहे लवकरच मोदी आणि इम्रान खान लंडनमध्ये डिनर करतील असं म्हटलं.

What has happened to our officials? Chinese are not even an inch in India ! GDP growth is accelerating ! Pakistan is our brother nation. Bangladeshis are our family. Covishield’s AZ is international praised vaccine. pic.twitter.com/lS9SuSi1IG

— Subramanian Swamy (@Swamy39) March 31, 2021