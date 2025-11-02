देश

Sugarcane Protest : 'ऊस उत्पादकांची एकी, ३७५१ रुपये दरासाठी स्वाभिमानीचा कर्नाटकात एल्गार'; बेळगाव जिल्ह्यात आंदोलन पेटले

Sugarcane Farmers Rise in Belgaum: कोल्हापूर, सांगली व सीमाभागातील कारखानदार मोठ्या प्रमाणात काटामारी व रिकव्हरी चोरी करत असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला. सर्व कारखानदार मिळून कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ३४०० रुपये व कर्नाटकातील बेळगाव, बागलकोट जिल्ह्यांसाठी फक्त ३ हजार रुपयांची उचल देण्यावर ठाम राहिले आहेत.
Belgaum Erupts! Swabhimani Farmers Unite for Fair Sugarcane Rate of ₹3,751

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बेळगाव : कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याबरोबरच कर्नाटक सीमाभागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३७५१ रुपयांची पहिली उचल मिळवून देण्यासाठी आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढविण्याची आर्त हाक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली. बेळगाव जिल्ह्यातील गुरलापूर येथे झालेल्या ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनादरम्यान त्यांनी शेतकऱ्यांना संबोधित केले.

Kolhapur
Karnataka
Sangli
Raju Shetti
Farmer
sugarcane
belgaum
FRP
Protest
shetkari sanghatana
Solapur
Kolhapuri

