Sugarcane Protest : 'ऊस उत्पादकांची एकी, ३७५१ रुपये दरासाठी स्वाभिमानीचा कर्नाटकात एल्गार'; बेळगाव जिल्ह्यात आंदोलन पेटले

बेळगाव : कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याबरोबरच कर्नाटक सीमाभागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ३७५१ रुपयांची पहिली उचल मिळवून देण्यासाठी आंदोलनाची तीव्रता अधिक वाढविण्याची आर्त हाक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी दिली. बेळगाव जिल्ह्यातील गुरलापूर येथे झालेल्या ऊस उत्पादकांच्या आंदोलनादरम्यान त्यांनी शेतकऱ्यांना संबोधित केले..गेल्या आठवड्यापासून महाराष्ट्रापेक्षाही कर्नाटक सीमाभागात आंदोलनाची तीव्रता लक्षणीय वाढली आहे. चालू गळीत हंगामात पहिली उचल ३७५१ रुपये आणि गत हंगामातील तुटलेल्या ऊसाला २०० रुपयांचा दुसरा हप्ता मिळाल्याशिवाय कारखाने सुरू होणार नाहीत, असा निर्धार बेळगाव व बागलकोट जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे..कोल्हापूर, सांगली व सीमाभागातील कारखानदार मोठ्या प्रमाणात काटामारी व रिकव्हरी चोरी करत असल्याचा आरोप राजू शेट्टी यांनी केला. सर्व कारखानदार मिळून कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ३४०० रुपये व कर्नाटकातील बेळगाव, बागलकोट जिल्ह्यांसाठी फक्त ३ हजार रुपयांची उचल देण्यावर ठाम राहिले आहेत. मात्र ऊस उत्पादकांनी अभूतपूर्व एकजूट दाखवत साखर कारखान्यांची ऊस वाहतूक थांबवली आहे.. दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही साखर कारखाने कर्नाटकातून तब्बल ८० ते ९० किलोमीटर अंतरावरून ऊस आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जवाहर साखर कारखान्याने ३४०० रुपयांचा दर जाहीर केला असून, या अंतरावरून ऊस आणल्यास प्रतिटन सुमारे ११०० रुपये तोडणी-वाहतूक खर्च पडणार आहे. यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ३७५१ रुपयांची मागणी योग्य असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे राजू शेट्टी यांनी सांगितले..