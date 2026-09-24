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Global Warming: ‘सुपर एल निनो’मुळे १५ हजार मृत्यूचा धोका; शिकागो विद्यापीठाचा इशारा, जमीन आणखी तापणार

Super El Nino Could Trigger 15000 Deaths Warns Study: ‘सुपर एल निनो’मुळे तापमानात १.२ अंशांनी वाढ; पुढील सहा महिन्यांत भारतात १५,८०० तर जागतिक स्तरावर २.३९ लाख मृत्यूंचा अंदाज
Super El Nino Warning Global Temperatures Could Rise Further With Risk Of 15000 Deaths Says Chicago University

Super El Nino Warning Global Temperatures Could Rise Further With Risk Of 15000 Deaths Says Chicago University

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली: उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रावरील ‘सुपर एल निनो’चा परिणाम वाढत चालला असून येत्या सहा महिन्यांमध्ये देशात उष्णतेशी संबंधित १५ हजार ८०० मृत्यू होण्याचा धोका आहे. एका ताज्या संशोधनातून ही बाब उघड झाली आहे.

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