Global Warming: ‘सुपर एल निनो’मुळे १५ हजार मृत्यूचा धोका; शिकागो विद्यापीठाचा इशारा, जमीन आणखी तापणार

नवी दिल्ली: उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्रावरील ‘सुपर एल निनो’चा परिणाम वाढत चालला असून येत्या सहा महिन्यांमध्ये देशात उष्णतेशी संबंधित १५ हजार ८०० मृत्यू होण्याचा धोका आहे. एका ताज्या संशोधनातून ही बाब उघड झाली आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.येत्या काही महिन्यांमध्ये भूपृष्ठावरील तापमानामध्ये १.२ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ संभवते. पुढील वीस वर्षांमध्ये हवामान बदलामुळे उष्णतेमध्ये जशी वाढ होईल, तशीच काहीशी स्थिती आता पाहायला मिळेल. शिकागो विद्यापीठाच्या ‘एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूट’ने तयार केलेल्या अहवालामध्ये याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या जून महिन्यामध्येच ‘एल निनो’ची स्थिती निर्माण झाली होती. येत्या काही महिन्यांमध्ये ही स्थिती आणखी बिकट होऊ शकते.\\.पुढील वर्षभर त्याचा प्रभाव जाणवत राहील, असे जागतिक हवामान संघटनेकडून (डब्लूएमओ) सांगण्यात आले. उष्णतेचा प्रकोप टाळण्यासाठी अभ्यासकांनी पूर्वनियोजनाचे अनेक उपाय सुचविले आहेत. आपत्ती आधीच इशारा देणाऱ्या प्रणालीची निर्मिती, ज्या लोकसंख्येला उष्णतेचा धोका आहे त्या लोकांच्या घरांना आरोग्य अधिकाऱ्यांनी भेटी देणे आणि पाण्याच्या पुरेशा उपलब्धतेसाठी उपाय करणे आदींचा त्यात समावेश आहे..आग्नेय आशिया ‘रेडझोन’मध्येआग्नेय आशियामध्येही उष्णतेची तीव्रता आणखी वाढू शकते. फिलिपिन्स व्हिएतनाम, थायलंड आणि कंबोडियामध्ये १९ हजार ४०० मृत्यू होण्याचा धोका आहे. इंडोनेशियात हाच आकडा १९ हजार ३०० वर जाऊ शकतो. भारतामध्ये १५ हजार ८०० जणांना प्राण गमवावे लागू शकतात. दक्षिण अमेरिकेतील ब्राझील या देशाला याची मोठी किंमत मोजावी लागेल असे मानले जाते. येथे १३ हजार ३०० मृत्यू होण्याचा धोका आहे..आफ्रिकी देशांना धोकाजगभरामध्ये पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये दोन लाख ३९ हजार मृत्यू होण्याचा धोका आहे. आफ्रिका खंडामध्ये उष्णतेची तीव्रता खूप अधिक असेल त्यामुळे तेथे मरण पावणाऱ्यांची संख्याही अधिक असेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...नायजेरिया३१ हजार ४००सुदान१७ हजार ५००नायजर१० हजारचाड८ हजार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.