Stray Dogs Case: महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवर भटके श्वान आणि प्राण्यांना प्रवेशबंदी! सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना आदेश

देशभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवरून भटक्या प्राण्यांना बंदी घातली. त्यांना तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले..न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले की, हा आदेश तीन भागात आहे. पहिला अनुपालनाबद्दल आहे. अॅमिकस अहवालातील मजकूर आमच्या आदेशाचा अविभाज्य भाग म्हणून वाचला जाईल. राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश पुढील सुनावणीपूर्वी व्यापक प्रतिज्ञापत्रे दाखल करतील. ज्यामध्ये अहवालात ठळक केलेल्या कमतरता दूर करण्यासाठी त्यांनी उचललेल्या पावले स्पष्ट करतील. कोणत्याही ढिलाईकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल..Karnataka Politics : काँग्रेस सरकारवर संकट? मुख्यमंत्री बदलाबाबत DK शिवकुमार यांचं मोठं वक्तव्य; म्हणाले, '2028 मध्ये खऱ्या अर्थानं...'.न्यायमूर्ती नाथ यांनी सांगितले की, दुसरा आदेश राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांशी संबंधित आहे. हे निर्देश इतकेच पुष्टीकरण करतात की सर्व राज्यांमधील नोडल अधिकारी राष्ट्रीय महामार्गांवरून भटक्या प्राण्यांना हटवण्याची खात्री करतील. महामार्ग / रस्ते / एक्सप्रेसवेवर आढळणारे सर्व प्राणी, ज्यात गुरेढोरे देखील समाविष्ट आहेत. त्वरित काढून टाकण्यासाठी एक संयुक्त, समन्वित मोहीम सुरू केली जाईल. गुरेढोरे आणि इतर पशुधनांना सर्व आवश्यक काळजी पुरविली जाईल..त्यांच्या आदेशात त्यांनी म्हटले आहे की, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव कठोरपणे पालन करतील याची खात्री करतील. अन्यथा अधिकारी वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील. सूचनांचे पालन करण्याच्या स्थितीचा अहवाल आठ आठवड्यांच्या आत सादर केला जाईल. तिसरी सूचना संस्थात्मक सेटिंग्जशी संबंधित आहे. कुत्र्यांच्या चाव्याच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता, हे न्यायालय खालील निर्देश जारी करणे आवश्यक मानते..राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांनी दोन आठवड्यांच्या आत जिल्हा रुग्णालये, सार्वजनिक क्रीडा संकुल आणि रेल्वे स्थानकांसह सर्व सरकारी संस्था ओळखाव्यात आणि भटक्या कुत्र्यांच्या प्रवेशास प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार परिसर पुरेशा कुंपणाने सुरक्षित केला जाईल याची खात्री करावी. हे काम आठ आठवड्यांच्या आत पूर्ण करायचे आहे. संस्था व्यवस्थापनाने परिसराच्या देखभालीसाठी जबाबदार असलेला एक नोडल अधिकारी नियुक्त करावा..'अल्पवयीन विवाहित मुलीशी लैंगिक संबंध म्हणजे बलात्कारच!' High Court चा ऐतिहासिक निर्णय, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा फेटाळला.स्थानिक महानगरपालिका अधिकारी अशा सर्व परिसरांची नियमित तपासणी करतील जेणेकरून तेथे कोणतेही भटके कुत्रे राहणार नाहीत याची खात्री होईल. प्रत्येक भटक्या कुत्र्याला अशा परिसरातून ताबडतोब काढून टाकावे आणि निर्जंतुकीकरणानंतर आश्रयस्थानात स्थलांतरित करावे. भटक्या कुत्र्यांना ज्या भागातून उचलले गेले होते तिथे सोडू नये. असे होऊ दिल्याने उद्देशच अपयशी ठरेल..