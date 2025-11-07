देश

Stray Dogs Case: महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवर भटके श्वान आणि प्राण्यांना प्रवेशबंदी! सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना आदेश

Supreme Court Stray Dogs Hearing: महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवर भटके श्वान आणि प्राण्यांना बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
Stray Dogs Banned On Highway

देशभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवरून भटक्या प्राण्यांना बंदी घातली. त्यांना तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले.

