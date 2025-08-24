आरक्षणावर निर्णयानंतर माझेच लोक माझ्यावर चिडले, पण जनेतच्या मनासारखा नव्हे तर...; सरन्यायाधीशांनी सांगितला किस्सा

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरणाबाबत दिलेल्या ऐतिहासिक निकालामुळे स्वत:च्याच समाजातील लोकांकडून टीकेचा धनी व्हावं लागलं असं विधान भारताचे सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी केलं. शनिवारी गोवा हायकोर्ट बार असोसिएशनकडून आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. सरन्यायाधीश बीआर गवई म्हणाले की, माझ्याच जातीचे लोक माझ्याविरोधात उभा राहिले. माझ्या निर्णयावरच माझ्या समाजातील लोकांनी टीका केली. पण मला वाटतं की, माझा निर्णय जनतेच्या अपेक्षेनुसार नाही तर कायद्याची समज आणि अंतरात्म्याच्या आवाजानुसार असतो. .ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या पीठाने ६-१ अशा बहुमताने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबत निर्णय दिला होता. अनुसूचित जाती सामाजिकदृष्ट्या एकसारखा वर्ग नाहीय. राज्यांना त्यांचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे. यामुळे सर्वात वंचित घटकालासुद्धा आरक्षणाचा फायदा मिळू शकेल असं निकालात म्हटलं होतं..स्कॉर्पिओ, बुलेट दिली, पैशांची मागणी वाढतच राहिली; पत्नीला जिवंत जाळलं, आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी.आरक्षणाला क्रीमी लेयरमधून बाहेर करण्याच्या त्यांच्या मतावरही प्रश्न उपस्थित केले गेले. मुंबई, दिल्लीत चांगल्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याच्या मुलांची तुलना शेतकरी, मजूर यांच्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणाऱ्या मुलांशी होऊ शकते का? संविधानाच्या अनुच्छेद १४नुसार सर्वांमध्ये समानता नाहीय, तर असमान असलेल्यांमध्ये असमान व्यवहाराद्वारे मागे असलेल्यांना इतरांसोबत आणते..गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध बुलडोझर कारवाई रोखण्याच्या आणि नियमित प्रक्रियेच्या पालनाबाबत दिलेल्या निर्देशाच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला. ते म्हणाले की, ज्या लोकांवर खटलाही चालला नाही त्यांची घरं पाडली जात असल्याचं पाहून चिंता वाटली. कुटुंबातील सदस्यांची काहीच चूक नसताना ते शिक्षा भोगत होते. त्यामुळे आम्ही स्पष्ट केलं की, प्रशासन स्वत: न्यायाधीश होऊ शकत नाही..'लोक वारंवार मतदान करून कंटाळतात, म्हणून वन नेशन वन इलेक्शन गरजेचे'; केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचं महत्त्वाचं विधान.सरन्यायाधीश गवई यांनी आपल्या २२ ते २३ वर्षांच्या न्यायालयीन कामकाजाच्या कारकिर्दीवर समाधान व्यक्त केलं. ते म्हणाले की, मला गर्व आहे की भारतीय संविधानाच्या यात्रेत सामाजिक, आर्थिक न्यायाच्या दिशेनं जाण्यासाठी थोडं य़ोगदान देता आलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.