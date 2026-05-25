'अजूनही धडा घेतला नाही...'; NEET पेपर लीकवर NTA ला फटकारत सुप्रीम कोर्टाची केंद्र आणि CBI ला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२५ मे) नीट-यूजी २०२६ परीक्षेसंदर्भातील एका याचिकेवर सुनावणी घेतली. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन्स (FAIMA) आणि युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला प्रतिसाद देताना न्यायालयाने केंद्र सरकार, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) आणि सीबीआय यांना त्यांचे उत्तर मागण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी शुक्रवारी (२९ मे) होणार आहे..याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकील तन्वी दुबे यांनी न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांच्या विशेष खंडपीठासमोर परीक्षेच्या आयोजनासंदर्भात तक्रारी सादर केल्या आणि न्यायालयाच्या तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी केली. या याचिकांमध्ये नीट पुनर्परीक्षा प्रक्रियेवर न्यायालयीन देखरेखीची मागणीही करण्यात आली आहे..या याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, नीट-यूजी २०२६ पुन्हा घेण्याची संपूर्ण प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या देखरेखीखाली व्हावी. या समितीत सायबर सुरक्षा तज्ञ आणि न्यायवैद्यक शास्त्रज्ञाचा समावेश करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. नवीन स्वतंत्र परीक्षा मंडळ (NEIC) औपचारिकपणे स्थापित होईपर्यंत NEET-UG फेरपरीक्षा त्याच न्यायिक समितीच्या देखरेखीखाली घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. .तसेच, NEET चे केंद्रनिहाय निकाल सार्वजनिक करावेत, जेणेकरून कोणतेही असामान्य नमुने किंवा अनियमितता पारदर्शकपणे शोधता येतील, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा पद्धतीच्या विश्वासार्हतेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. संबंधित संस्थांनी पूर्वीच्या वादांमधून कोणताही धडा घेतलेला दिसत नाही, अशी कठोर टिप्पणी न्यायालयाने केली. .सर्वोच्च न्यायालयाने याच मुद्द्यावर आधीच एक आदेश जारी केला आहे, ही खेदाची बाब आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने एनटीएला कडक प्रश्न विचारले आणि नीट २०२४ च्या वाद प्रकरणानंतर एक देखरेख समिती स्थापन करण्यात आली होती व तिच्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या होत्या, याची आठवण करून दिली. समितीने केलेल्या शिफारसींची प्रत्यक्षात कशी अंमलबजावणी करण्यात आली, याचा तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने आता एनटीएला दिले आहेत..याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली आहे की, एनटीए (NTA) पूर्णपणे बरखास्त करून एक स्वतंत्र परीक्षा मंडळ स्थापन करावे आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी नीट (NEET) परीक्षा पूर्णपणे संगणक-आधारित (CBT) स्वरूपात घ्यावी. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय चाचणी संस्थेला (NTA) तीन दिवसांच्या आत आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ मे रोजी होणार आहे..दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने सोमवारी नीट पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपी मनीषा हवालदार हिला ३० मे पर्यंत सहा दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली. मनीषानेच भौतिकशास्त्राचा पेपर फोडून तो प्रसारित केल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. सह-आरोपींसमोर तिची भेट घडवून आणण्यासाठी आणि या प्रकरणात सामील असलेल्या इतर व्यक्तींना ओळखण्यासाठी सीबीआयने मनीषाच्या रिमांडची मागणी केली आहे.