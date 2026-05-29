Judicial Delay: सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर ३ महिन्यांत निकाल द्या; सुप्रीम कोर्टाचे हायकोर्टांना निर्देश, जामीन आदेशात उशीर नको

Court Verdict Delay: सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना दुसऱ्याच दिवशी जामीन आदेश जारी करण्याचा प्रयत्न करण्याचे आणि त्याच दिवशी तुरुंग प्रशासनाला त्या आदेशाची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Vrushal Karmarkar
Updated on

सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील उच्च न्यायालयांमधील निकालांना होणाऱ्या विलंबासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. शुक्रवारी (२९ मे, २०२६) न्यायालयाने म्हटले आहे की, खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत निकाल दिला गेला पाहिजे. वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये ही कालमर्यादा आणखी कमी आहे.

