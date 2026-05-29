Judicial Delay: सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर ३ महिन्यांत निकाल द्या; सुप्रीम कोर्टाचे हायकोर्टांना निर्देश, जामीन आदेशात उशीर नको

सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील उच्च न्यायालयांमधील निकालांना होणाऱ्या विलंबासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. शुक्रवारी (२९ मे, २०२६) न्यायालयाने म्हटले आहे की, खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत निकाल दिला गेला पाहिजे. वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये ही कालमर्यादा आणखी कमी आहे. .सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आदेश जाहीर होण्यास होणारा विलंब दूर करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली आहेत. राखून ठेवलेला निकाल तीन महिन्यांच्या आत जाहीर केला पाहिजे. दुसऱ्या दिवशी जामीन आदेश जारी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. हा आदेश त्याच दिवशी तुरुंग प्रशासनाला कळवण्यात यावा..विचाराधीन कैद्यांना त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सोडण्यात आले पाहिजे. निकालाचा मुख्य भाग न्यायालयात जाहीर केला पाहिजे. कारणे नमूद करणारा सविस्तर आदेश सात दिवसांच्या आत अपलोड केला पाहिजे. निकाल राखून ठेवण्याची तारीख उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर दिसली पाहिजे. जर कोणत्याही खंडपीठाने या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही, तर प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे सोपवले जाईल..जर ३० दिवसांच्या आत निर्णयाची कारणे अपलोड केली नाहीत, तरीही प्रकरण नवीन खंडपीठाकडे सोपवले जाऊ शकते. न्यायालयाने उच्च न्यायालयांच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना ही मार्गदर्शक तत्त्वे आपापल्या उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, ही मार्गदर्शक तत्त्वे कोणत्याही विशिष्ट न्यायाधीश किंवा न्यायालयासाठी लागू नाहीत. .एका उच्च न्यायालयाकडून निकाल देण्यास होणाऱ्या विलंबाबद्दल तक्रार करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. तक्रारीत म्हटले आहे की, झारखंड उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२५ मध्ये आपला निकाल दिला होता, परंतु तो अद्याप न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आलेला नाही किंवा तक्रारदाराच्या वकिलाला आदेशही जारी करण्यात आलेला नाही. .पहिल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देण्यास विलंब लावण्याची प्रथा थांबवलीच पाहिजे, असे कठोरपणे सांगितले होते आणि या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे मागितली होती. न्यायाच्या किंमतीवर असा विलंब चालू ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.