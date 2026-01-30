Supreme Court: शाळांमध्ये स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅड अनिवार्य! सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक आदेश; नवे निर्देश काय?

शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅडबाबत शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सरकारी आणि खाजगी शाळांमध्ये महिला विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालये आणि सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. सर्व सरकारांना तीन महिन्यांत त्याचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळांमध्ये मासिक पाळीच्या काळात मुलींना येणाऱ्या समस्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आधारित हा महत्त्वपूर्ण निर्णय देण्यात आला..सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकारात मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. या महत्त्वाच्या निरीक्षणासोबतच, न्यायालयाने आपल्या आदेशात इतरही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. हा निर्णय केवळ व्यवस्थेतील लोकांसाठी नाही तर अशा वर्गखोल्यांसाठी देखील आहे जिथे मुली मदत घेण्यास कचरतात. हे शिक्षकांसाठी देखील आहे जे मदत करू इच्छितात परंतु संसाधनांच्या कमतरतेमुळे ते करू शकत नाहीत..UGC च्या नव्या नियमांवर मोठा राडा! संतापलेल्या सवर्ण समाजाला योगींनी समजावले, विरोधकांना सुनावले खडे बोल.सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा आदेश अशा पालकांसाठी देखील आहे ज्यांना त्यांच्या मौनाचा परिणाम कळत नाही आणि संपूर्ण समाजासाठी हे दाखवून देण्यासाठी आहे की प्रगती आपण सर्वात असुरक्षित लोकांचे संरक्षण कसे करतो यावरून मोजली जाते. आम्हाला हा संदेश प्रत्येक मुलीला पाठवायचा आहे जी तिच्या शरीराला ओझे मानले जात असल्याने शाळेत जाऊ शकत नाही, परंतु ती तिची चूक नाही. हे शब्द न्यायालये आणि कायदेशीर पुनरावलोकन अहवालांच्या पलीकडे समाजाच्या प्रत्येक वर्गापर्यंत पोहोचले पाहिजेत..गांधी कुटुंबाची डोकेदुखी वाढली! रायबरेलीत राहुल, सोनिया आणि प्रियांका गांधींविरुद्ध तक्रार, नेमकं प्रकरण काय?.सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्येक सरकारी किंवा खाजगी शाळेत लिंग-विभाजनित शौचालये आणि पाण्याची सुविधा असल्याची खात्री करावी. सर्व नवीन शाळांमध्ये, अपंग शाळांसह, गोपनीयता सुनिश्चित केली पाहिजे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रत्येक शाळेच्या शौचालय परिसरात बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध असल्याची खात्री करावी. मासिक पाळीच्या आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अतिरिक्त गणवेश आणि इतर आवश्यक साहित्याने सुसज्ज मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन केंद्रे स्थापन करावीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.