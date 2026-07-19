SC on Abusive Language: महत्त्वाचा खुलासा! शिवी देणे गुन्हा आहे का? IPC लागू होतो का? सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले कायदेशीर नियम...

रस्त्यावरच्या वादांमध्ये, शेजाऱ्यांशी झालेल्या भांडणांमध्ये किंवा सोशल मीडियावर रागाच्या भरात लोक अनेकदा एकमेकांना शिवीगाळ करतात. सार्वजनिक ठिकाणी शिवीगाळ करणे हा नेहमीच गुन्हा असतो आणि पोलीस त्यासाठी तात्काळ अटक करू शकतात, असा एक सर्वसामान्य समज आहे. पण प्रत्येक शिवीगाळ खरोखरच गुन्हा आहे का? अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक शिवी अश्लीलतेच्या श्रेणीत येत नाही. .न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ असभ्य, अश्लील किंवा आक्षेपार्ह भाषेचा वापर केल्याने भारतीय दंड संहितेचे (IPC) अश्लीलतेचे कलम आपोआप लागू होत नाही. हे संपूर्ण प्रकरण ऑगस्ट २०१७ मध्ये तामिळनाडूतील एका शेतजमिनीच्या वादातून उद्भवले आहे. फिर्यादी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, मणी नावाच्या एका व्यक्तीचा एका कुटुंबासोबत जमिनीवरून वाद होता. असा आरोप आहे की, जेव्हा तक्रारदाराने मध्यस्थी केली, तेव्हा मणीने त्याच्यावर अश्लील शिवीगाळ आणि जातीयवादी अपशब्द वापरले. .SIR नंतर मतदार यादीतून नाव वगळलं तर नागरिकत्व रद्द होणार? सुप्रीम कोर्टाचे 8 ऐतिहासिक निर्णय; प्रत्येक भारतीयाने जाणून घ्यावेत असे निकाल.त्यानंतर मणीने आपल्या घरातून एक शस्त्र काढून तक्रारदारावर हल्ला केला, ज्यात त्याचे नाक मोडले. कनिष्ठ न्यायालयाने मणीला भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम २९४(ब) (अश्लीलता), ३२६ (गंभीर दुखापत करणे), ५०६(ii) (गुन्हेगारी धमकी) आणि अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले. मद्रास उच्च न्यायालयाने नंतर त्याला अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत आरोपांमधून निर्दोष मुक्त केले, परंतु इतर शिक्षा कायम ठेवल्या. मणीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले..या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने एक महत्त्वाची कायदेशीर रेषा आखली. न्यायालयाने म्हटले की, कायदेशीरदृष्ट्या, अश्लीलतेचा अर्थ नेहमीच असभ्यता किंवा शिवीगाळ असा होत नाही. केवळ अश्लील शब्द किंवा शिवीगाळ वापरणे, ते कितीही घाणेरडे, असभ्य किंवा आक्षेपार्ह वाटले तरी, कायदेशीररित्या अश्लील मानले जाऊ शकत नाही..न्यायालयाने म्हटले की, कलम 294(b) अंतर्गत एखादा शब्द तेव्हाच गुन्हा ठरेल जेव्हा त्यात कामुकता असेल, वासना जागृत होत असेल आणि ऐकणाऱ्याला भ्रष्ट करण्याची प्रवृत्ती असेल. या प्रकरणात हे सिद्ध झाले नाही की मणीच्या शिवीगाळीमुळे सार्वजनिक ठिकाणी इतर कोणत्याही व्यक्तीला त्रास झाला, जी या कलमांतर्गत शिक्षेसाठी एक अनिवार्य अट आहे. न्यायालयाने फौजदारी धमकी (कलम ५०६) देखील रद्द केली, आणि म्हटले की भांडणादरम्यान केवळ धमकीचे शब्द उच्चारणे पुरेसे नाही; आरोपीचा पीडित व्यक्तीला घाबरवण्याचा किंवा काहीतरी करण्यास भाग पाडण्याचा खरोखरच हेतू होता हे सिद्ध करावे लागेल..'भारताची दुसरी स्वातंत्र्य चळवळ', अन्यायापासून मुक्ती; रुग्णालयातून सोनम यांचा पहिला मेसेज.सर्वोच्च न्यायालयाने मणीला नाक मोडल्याबद्दल (कलम ३२६) दोषी ठरवले असले तरी, शिक्षा कमी करून ५०,००० रुपयांचा दंड आणि न्यायालय संपेपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. आरोपी ७० वर्षांचा होता आणि त्याला आधीपासूनच आरोग्याच्या समस्या होत्या. या निकालाचा अर्थ असा आहे की, एखाद्या किरकोळ रस्ते अपघातात किंवा वादादरम्यान जर कोणी तुम्हाला शिवीगाळ केली, तर केवळ त्या अपमानास्पद शब्दासाठी तुम्ही त्यांच्यावर सहजपणे अश्लीलतेचा फौजदारी खटला दाखल करू शकत नाही. न्यायालये हे मान्य करतात की, रागाच्या भरात किंवा आवेशात बोललेले शब्द सामान्यतः गुन्हा ठरत नाहीत..अर्थातच नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्थ असा नाही की तुम्हाला कोणाचाही छळ करण्याची मोकळीक आहे. परिस्थिती बदलल्यास छळ हा एक गंभीर गुन्हा ठरू शकतो. जर छळ एखाद्याच्या जाती किंवा समुदायाच्या आधारावर केला गेला असेल, तर अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. जर एखादा पुरुष महिलेच्या विनयशीलतेचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने अश्लील भाषा वापरतो किंवा हावभाव करतो, तर त्याला भारतीय दंड संहितेच्या कलम 509 (आता बीएनएसमध्ये समाविष्ट) अंतर्गत कठोर शिक्षा होऊ शकते..जर तुम्ही WhatsApp, Facebook किंवा X वर कोणाला अपमानास्पद किंवा अश्लील संदेश पाठवले तर, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 67 अंतर्गत आणि मानहानीसाठी गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. जर तुमच्या अपमानास्पद भाषेमुळे सार्वजनिक ठिकाणी दंगल होण्याचा किंवा शांतता भंग होण्याचा धोका निर्माण होत असेल, तर पोलीस तुम्हाला तात्काळ अटक करू शकतात. .मध्यरात्री नग्नावस्थेत मंदिरात गेली, मूर्ती उचलून तलावात उडी मारली; २५ वर्षीय इंजिनिअर तरुणीच्या मृत्यू प्रकरणी मोठा खुलासा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून हे स्पष्ट होते की, कायदा प्रत्येक असभ्य व्यक्तीला तुरुंगात पाठवत नाही, पण तो सुसंस्कृत समाजात असभ्यतेला परवानाही देत नाही. असभ्यता हा सुसंस्कृत समाजाचा भाग असू शकत नाही. जर त्यामुळे कोणाच्या प्रतिष्ठेला, विशेषतः महिला किंवा दुर्बळ घटकांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचत असेल, तर कायदा निश्चितपणे कारवाई करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.