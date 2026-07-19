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SC on Abusive Language: महत्त्वाचा खुलासा! शिवी देणे गुन्हा आहे का? IPC लागू होतो का? सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले कायदेशीर नियम...

Supreme court on abusive language: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की कायद्यानुसार प्रत्येक शिवी अश्लील ठरत नाही. केवळ अश्लील भाषेचा वापर केल्याने भारतीय दंड संहितेचे कलम २९४(ब) आपोआप लागू होत नाही.
Supreme court on abusive language

Supreme court on abusive language

ESakal

Vrushal Karmarkar
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रस्त्यावरच्या वादांमध्ये, शेजाऱ्यांशी झालेल्या भांडणांमध्ये किंवा सोशल मीडियावर रागाच्या भरात लोक अनेकदा एकमेकांना शिवीगाळ करतात. सार्वजनिक ठिकाणी शिवीगाळ करणे हा नेहमीच गुन्हा असतो आणि पोलीस त्यासाठी तात्काळ अटक करू शकतात, असा एक सर्वसामान्य समज आहे. पण प्रत्येक शिवीगाळ खरोखरच गुन्हा आहे का? अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक शिवी अश्लीलतेच्या श्रेणीत येत नाही.

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