Supreme Court On Medicine Prices : सरकारच्या डोळ्यादेखत हे कसं घडतंय? औषधांच्या किंमतीवरून सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला फटकारलं

नवी दिल्ली : औषधांची खरेदीची किंमत आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या किमतीतील प्रचंड तफावतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. जीव वाचविणाऱ्या औषधांसाठी रुग्णालये कित्येक पटीने अधिक पैसे कसे आकारू शकतात, असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला (Supreme Court hearing on drug price control mechanism) केला. .औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा अस्तित्वात असतानाही अशी परिस्थिती का निर्माण झाली आहे, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर औषधांच्या किमती आणि व्यापारातील नफ्याच्या मर्यादांशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती..ST Employees Diwali Salary : ST कर्मचाऱ्यांची दिवाळी होणार गोड! सणाआधीच खात्यात पगार जमा; 391 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर, प्रताप सरनाईकांच्या पाठपुराव्याला यश.इंजेक्शनसाठी १.३० लाखसुनावणीत एका औषध वितरकाच्या पत्नीच्या कर्करोगावरील उपचारांचे उदाहरण दिले. खासगी रुग्णालयात केमोथेरपी सुरू असताना एक इंजेक्शन वितरकाला ११ हजार रुपयांच्या घाऊक किमतीत उपलब्ध होते. त्याने ही बाब रुग्णालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र, त्याने आणलेले इंजेक्शन वापरण्यास रुग्णालयाने नकार दिला आणि त्याच इंजेक्शनसाठी एक लाख ३० हजार रुपये आकारल्याचा आरोप करण्यात आला. ‘सरकार हे सर्व घडू कसे देत आहे? सरकारच्या डोळ्यांसमोरच हे सुरू आहे, ’ अशा शब्दांत खंडपीठाने केंद्र सरकारला जाब विचारला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.