Child Abuse: ऑर्केस्ट्रा, डान्स ग्रुप आणि स्पामध्ये बालकामगारांवर बंदीची मागणी; सुप्रीम कोर्टाची केंद्र आणि NHRC ला नोटीस

ऑर्केस्ट्रा, नृत्य गट, मसाज पार्लर आणि स्पा येथे लहान मुले व किशोरवयीन मुलांच्या रोजगाराला आणि गैरवापराला आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार, बाल हक्क संघटना एनसीपीसीआर आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले आहे..सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने, 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स' या बाल हक्क गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील एच. एस. फूलका यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. केंद्रीय कामगार व कायदा आणि न्याय मंत्रालयांना नोटीस बजावली. फूलका यांनी असा युक्तिवाद केला की, १० आणि ११ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलींना ऑर्केस्ट्रा आणि डान्स बारमध्ये कामावर ठेवले जात आहे. .मात्र स्पा आणि मसाज पार्लरसाठी काही राज्यांनी किमान वय १८ वर्षे निश्चित करणारे नियम लागू केले आहेत. परिस्थिती गंभीर असल्याचे सांगत, तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यांनाही याचिकेवर नोटीस बजावली आहे. .याचिकेत असेही म्हटले आहे की, "केंद्र सरकारला बाल आणि किशोर कामगार कायदा, १९८६ च्या कलम ४ अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून, CALPRA च्या अनुसूचीच्या भाग 'अ' मध्ये काम करणाऱ्या किंवा सादरीकरण करणाऱ्या ऑर्केस्ट्रा, नृत्य गट, डान्स बार, नौटंकी, मसाज पार्लर, स्पा आणि सलून किंवा अशा कोणत्याही ठिकाणी १८ वर्षांखालील मुलांच्या रोजगाराचा समावेश करण्याचे निर्देश देणारा आदेश किंवा योग्य निर्देश जारी करण्यात यावा, जेणेकरून अशा रोजगारावर पूर्णपणे बंदी घालता येईल.".या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, हे भाग देशभरातील अल्पवयीन मुलींच्या संघटित मानवी तस्करी, लैंगिक शोषण आणि सक्तीच्या मजुरीसाठी लपलेली आश्रयस्थाने बनले आहेत. जेआरसीएच्या वतीने वकील सोनाली जैन यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत, बाल आणि किशोर कामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा (कॅलप्रा), १९८६ च्या अंमलबजावणीतील अपुरेपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे..या कायद्यानुसार, धोकादायक व्यवसाय, ज्यात अल्पवयीन मुलांना काम करण्यास सक्त मनाई आहे, ते कॅलप्राच्या अनुसूचीच्या भाग 'अ' मध्ये सूचीबद्ध आहेत. मसाज पार्लर आणि स्पा सध्या भाग 'ब' अंतर्गत येतात, याचा अर्थ असा की अल्पवयीन मुलांना कामावर ठेवणे केवळ नियमित आहे, त्यावर सक्त मनाई नाही. याव्यतिरिक्त, बिहार आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पसरलेली "ऑर्केस्ट्रा" आणि "नृत्य गट" ही क्षेत्रे यादीत पूर्णपणे समाविष्ट नाहीत. .याचिकेत असेही म्हटले आहे की, तस्कर या कायदेशीर संदिग्धतेचा गैरफायदा घेऊन मुलांच्या व्यावसायिक लैंगिक शोषणाला मनोरंजन आणि आरोग्य उद्योगांमधील कायदेशीर रोजगार म्हणून लपवतात. या याचिकेत मार्च २०२५ ते मे २०२६ दरम्यान राबविण्यात आलेल्या बचाव कार्यांची माहिती देण्यात आली असून, त्यानुसार बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील ऑर्केस्ट्रा आणि नृत्य गटांमधून २१२ अल्पवयीन मुलांची सुटका करण्यात आली. .त्याचप्रमाणे, दिल्ली आणि राजस्थानमधील मसाज पार्लर आणि स्पामधून १२ अल्पवयीन मुलांची सुटका करण्यात आली. यातील काही पीडित मुले अवघ्या १२ वर्षांची होती. यापैकी अनेक अल्पवयीन मुलांना ₹10,000 ते ₹50,000 पर्यंतच्या रकमेत दलालांना विकले गेले, कर्जाच्या जाळ्यात अडकवून वेठबिगारी करण्यास भाग पाडले गेले आणि दारू पिलेल्या प्रेक्षकांसमोर लैंगिकदृष्ट्या उत्तेजक कपड्यांमध्ये प्रदर्शन करण्यास भाग पाडले गेले.