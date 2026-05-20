Alcohol Pouch Sale Ban: टेट्रा पॅकमधील मद्यविक्रीवर कारवाई होणार? सुप्रीम कोर्टाची केंद्र-राज्यांना नोटीस; काय सांगितलं?

टेट्रा पॅक आणि सॅशेमधील दारूच्या विक्रीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, टेट्रा पॅकवर स्पष्ट आरोग्य सूचना नसतात आणि पॅकेजिंगवर फळांची चित्रे लावून त्याची ज्यूस म्हणून विक्री केली जात आहे. दारूच्या बाटलीकरणासंबंधीच्या नियमांमधील संदिग्धतेमुळे हे घडत आहे. .'कम्युनिटी अगेन्स्ट ड्रंकन ड्रायव्हिंग'ने दाखल केलेल्या याचिकेत, "दिशाभूल करणाऱ्या आणि लहान पॅकेजमधील" दारूच्या विक्रीवर देशव्यापी बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील विपिन नायर यांनी असा युक्तिवाद केला की, उत्पादन शुल्क कायद्यातील बाटली या शब्दाच्या अस्पष्ट व्याख्येचा कंपन्या गैरफायदा घेत आहेत. ही दारू लहान मुलांच्या फळांच्या रसाच्या डब्यांसारख्या दिसणाऱ्या टेट्रा पॅकमध्ये विकली जात होती..नय्यर म्हणाले की, या पाकिटांवर 'चिली मँगो' आणि 'ऍपल थ्रिल' अशी नावे होती आणि त्यावर आंबे व सफरचंदांची रंगीबेरंगी चित्रे होती. या पाकिटांचे स्वरूप आणि आकारामुळे अगदी लहान मुलेही ती गुपचूप वापरू शकत होती. अशा प्रकारे पॅक केलेली दारू धावत्या वाहनांमध्येही सेवन केली जाऊ शकते. या पॅकेजिंगमुळे राज्यांच्या सीमा ओलांडून दारूची तस्करी होण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो. सिगारेट किंवा तंबाखूच्या पाकिटांप्रमाणे टेट्रापॅक दारूवर आरोग्याविषयी स्पष्ट चेतावणी नसते. .हे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने, या पद्धतीने दारूची उपलब्धता अत्यंत दिशाभूल करणारी असल्याचे मान्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागांना नोटीस बजावत असून त्यांना त्यांचे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे..या याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, 'बाटलीबंद करणे' याची कायदेशीर व्याख्या केवळ काचेच्या बाटल्या किंवा इतर स्पष्टपणे ओळखता येण्याजोग्या पात्रांपुरती मर्यादित असावी. यामुळे सार्वजनिक आरोग्य आणि पर्यावरण या दोन्हींचे संरक्षण होईल.