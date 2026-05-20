देश

Alcohol Pouch Sale Ban: टेट्रा पॅकमधील मद्यविक्रीवर कारवाई होणार? सुप्रीम कोर्टाची केंद्र-राज्यांना नोटीस; काय सांगितलं?

Tetra Pack Liquor Packaging Controversy: टेट्रा पॅक आणि पाऊचमधील दारू विक्रीवर बंदी घालण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांकडून प्रतिसाद मागवला आहे.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

टेट्रा पॅक आणि सॅशेमधील दारूच्या विक्रीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावली आहे. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, टेट्रा पॅकवर स्पष्ट आरोग्य सूचना नसतात आणि पॅकेजिंगवर फळांची चित्रे लावून त्याची ज्यूस म्हणून विक्री केली जात आहे. दारूच्या बाटलीकरणासंबंधीच्या नियमांमधील संदिग्धतेमुळे हे घडत आहे.

