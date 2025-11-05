देश

लग्नाच्या आमिषाने संबंध, गुण जुळेनात म्हणत नकार दिल्याचा आरोप; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, कुंडली बघून नातं जोडलं पाहिजे

लग्नाचं आमिष दाखवून शरीरसंबंध ठेवले आणि नंतर कुंडली जुळत नाही म्हणत नकार दिल्याचा आरोप महिला डीएसपीने एसपीवर केले आहेत. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी अशा स्थितीत कुंडली पाहिली पाहिजे असं म्हटलं.
Supreme Court on Marriage Promise Case Says Horoscope Should Be Checked Before Relationship

Esakal

सूरज यादव
Updated on

बलात्कार प्रकरणातील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेला कुंडली पाहून नातं जोडण्याचा सल्ला दिला. महिलेनं आरोप केला होता की आरोपीने लग्नाचं आमिष दाखवून संबंध ठेवले, पण नंतर कुंडली जुळत नसल्याचं कारण सांगत लग्नाला नकार दिला. या प्रकरणात आरोपी पोलीस अधीक्षक आहे तर पीडित महिला पोलीस उपअधीक्षक आहे. दोघेही २०१४मध्ये एकाच जिल्ह्यात कार्यरत होते. त्यावेळी पीडित महिलेचं वय ४० तर आरोपीचं वय ३३ वर्षे इतकं होतं.

India
Supreme Court

