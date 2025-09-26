वडिलांची मालमत्ता परत द्या, सुप्रीम कोर्टाचे मुलाला आदेश; वृद्धाला दिलासा, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय केला रद्द

वडिलांची संपत्ती परत करा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने ८० वर्षीय वृद्धाच्या मुलाला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ८० वर्षीय वृद्धाला दिलासा देत मुलाला वडिलांची संपत्ती रिकामी करण्यास सांगितलंय. न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या पीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. मुलाला कनिष्ठ न्यायालयाने वडिलांची मालमत्ता परत करण्याचे आदेश दिल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलं..सर्वोच्च न्यायालयाने आधेशात म्हटलं की, आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालन पोषण आणि कल्याण अधिनियम २००७मध्ये काही तरतुदी आहेत. या अंतर्गत पालन पोषण न्यायाधिकरणाला वृद्धांच्या पालन पोषणाच्या जबाबदारीचं उल्लंघन केल्याच्या स्थितीत ज्येष्ठ नागरिकाच्या संपत्तीतून कोणतंही अपत्य किंवा नातेवाईक यांना बेदखल करण्याचा अधिकार आहे..ट्रम्प यांचा नवा टॅरिफ बॉम्ब! परदेशी औषधांवर १०० टक्के, तर किचन कॅबिनेट ते अवजड ट्रक यावरही आयात शुल्क लागणार.सर्वोच्च न्यायालयाने २००७च्या कायद्याचा दाखला देत म्हटलं की, वृद्ध व्यक्तींची उतारवयात हेळसांड होऊ नये आणि त्यांच्या देखभाल, सुरक्षेसाठी हा कायदा बनवण्यात आला होता. एक कल्याणकारी कायदा असल्याने याच्या तरतुदींची व्याख्या उदारतेनं करायला हवी. याच्या लाभाचा उद्देश साध्य व्हायला हवा. जर ज्येष्ठ नागरिकांच्या पालन पोषणाच्या जबाबदारीचं उल्लंघन होत असेल तर अशा वेळी त्यांच्या संपत्तीतून मुलं किंवा नातेवाईकांना बेदखल करण्याचा आदेश देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे..आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असूनही मुलाने वडिलांना त्यांचीच मालमत्ता असलेल्या घरी राहण्यास परवानगी दिली नाही. त्यानं वृद्ध आई-वडिलांच्या पालन पोषणाच्या जबाबदारीचं उल्लंघन केलं. कोर्टात वृद्धाने सांगितलं की, माझं वय ८० र्षे आहे तर पत्नी ७८ वर्षांची आहे. माझी तीन मुलं असून मोठा मुलगा व्यवसाय करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय़ देताना स्पष्ट केलं की, वृद्धाने मुंबईत दोन मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. या मालमत्ता मुलांसाठी सोडून ते पत्नीसोबत उत्तर प्रदेशला गेले. मोठ्या मुलाने या मालमत्ता ताब्यात घेतल्या होत्या आणि वडिलांना तिथं राहण्यास नकार दिला..मुलाने राहण्यास नकार देताच वृद्ध वडिलांनी कोर्टात दावा दाखल केला. तसंच संपत्ती परत मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली. गेल्या वर्षी जूनमध्ये न्यायाधिकरणाने मुलाला दोन्ही मालमत्ता रिकाम्या करण्याचे आणि वडिलांना सोपवण्याचे आदेश दिले. तसंच आई-वडिलांना महिन्याला ३ हजार रुपये देण्यास सांगितलं. याविरोधात मुलगा उच्च न्यायालयात गेला. न्यायाधिकरणाचा निकाल उच्च न्यायालयाने रद्द केला. कोणतीही मालत्ता रिकामी करण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाला नाहीत असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. याविरोधात वृद्धाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.