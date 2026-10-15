काहीही कारण सांगू नका! मतमोजणीचं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग न देणाऱ्या निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाने झापलं

Election Commission of India: मतमोजणीचं व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्धन नसल्याचं सांगणाऱ्या निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारलंय. निवडणूक घेणाऱ्या संस्थेकडंच त्याच्याशी संबंधित रेकॉर्ड उपलब्ध नसणं हे मान्य करण्यासारखं नाहीय. पुढच्या सुनावणीपर्यंत व्हिडीओ रेकॉर्डिंग उपलब्ध करून द्या अन्यथा तुमच्याविरोधात कायदेशीर निष्कर्ष काढला जाईल असं स्पष्ट शब्दात सर्वोच्च न्यायालयानं बजावलं. कर्नाटकातील शृंगेरी विधानसभा मतदारसंघाच्या २०२३ मधील मतमोजणीची व्हिडीओ रेकॉर्डिंग संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती..न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील शेषाद्री नायडू यांनी २०२३ मधील मूळ मतमोजणीचे व्हिडीओ फुटेज सापडत नसल्याचे सांगितले. हे रेकॉर्ड शोधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. मात्र, आयोगाच्या या स्पष्टीकरणावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली..IDBI Bank चा मालक बदलणार? केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; तुमच्या पैशांवर काय परिणाम होणार?.निवडणूक आयोगाला स्वतःच्या निवडणुकीचा रेकॉर्ड कसा काय सापडत नाही, असा सवाल कोर्टाने केला. पुढील सुनावणीवेळी आयोगाकडे उपलब्ध असलेले सर्व रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. २०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील शृंगेरी मतदारसंघाच्या निकालानंतर वाद झाला होता. काँग्रेसचे टी. डी. राजेगौडा यांना अवघ्या २०१ मतांनी विजयी घोषित करण्यात आले होते. भाजपचे उमेदवार डी. एन. जीवराज यांनी या निकालाला कर्नाटक हायकोर्टात आव्हान दिले..एप्रिल २०२६ मध्ये हायकोर्टाने टपाल मतपत्रिकांच्या फेरमोजणीचे आदेश दिले. त्यानंतर ३ मे रोजी सुधारित निकाल जाहीर करण्यात आला आणि जीवराज यांना विजयी घोषित करण्यात आले. या निर्णयाविरोधात राजेगौडा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना अंतरिम दिलासा देत आमदारपदावर कायम राहण्याची परवानगी दिली आहे..राजेगौडा यांनी मूळ मतमोजणी आणि फेरमोजणीचे व्हिडीओ फुटेज तसेच ऑब्झर्व्हरचा अहवाल मागितला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाला हे फुटेज सादर करता आले नाही. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला सुनावले असून, प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ फेब्रुवारी २०२७ रोजी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.