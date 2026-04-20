नेताजींना राष्ट्रपुत्र घोषित करा, याचिकाकर्त्याची मागणी; सुप्रीम कोर्टानं फटकारलं, म्हणाले, इथून जा नाहीतर..

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाचे योगदान देणाऱ्या आणि आझाद हिंद फौजेची स्थापना करणाऱ्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना राष्ट्रपुत्र घोषित करावे अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यालाही फटकारले आहे. फक्त प्रसिद्धी मिळवण्याच्या उद्देशाने अशा प्रकारच्या याचिका पुन्हा पुन्हा दाखल केल्या जात असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला..नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान अविस्मरणीय आहे. त्यांनी आझाद हिंद फौजेच्या माध्यमातून इंग्रजांविरुद्ध सशस्त्र लढा दिला आहे. त्यामुळे नेताजींना राष्ट्रपुत्र दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. तसंच आझाद हिंद फौजेचा स्थापना दिवस आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांची जयंती हे दिवस 'राष्ट्रीय दिवस' म्हणून साजरे करावेत अशी मागणीही याचिकाकर्त्याने केली होती..सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. याच याचिकाकर्त्याने यापूर्वीही अशाच मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि ती याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती असं सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आलं. एकाच विषयावर वारंवार याचिका दाखल केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली..सरन्यायाधीश म्हणाले की, एखाद्या व्यक्तीला राष्ट्रपुत्र घोषित करणे किंवा राष्ट्रीय दिवस जाहीर करणे न्यायप्रक्रियेच्या किंवा न्यायालयाच्या अधिकारात नाही. हे धोरणात्मक निर्णय असून ते योग्य त्या सरकारी पातळीवर किंवा मंचावर मांडायला हवेत. केवळ प्रसिद्धीच्या हव्यासापोटी न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणाऱ्या याचिकाकर्त्यावर न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले..भविष्यात अशा प्रकारच्या जनहित याचिका पुन्हा दाखल न करण्याचा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पुन्हा अशी याचिका दाखल केली तर तुमच्यावर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक दंड आकारला जाईल. आता तुम्ही इथून जा, नाहीतर आम्ही तुम्हाला दंड ठोठावू असंही सरन्यायाधीशांनी सुनावलं..सर्वोच्च न्यायालयाने रजिस्ट्री विभागालाही कडक आदेश दिले आहेत. विशिष्ट याचिकाकर्त्याकडून भविष्यात अशा प्रकारच्या मुद्द्यांवर कोणतीही जनहित याचिका दाखल करून घेतली जाऊ नये आणि त्यावर विचार केला जाऊ नये असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.