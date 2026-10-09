CJP Protest: दिल्ली मेट्रो बंदीवरून सुप्रीम कोर्टाने सरकारला फटकारले; सीजेपीला दिलासा; सुनावणीत काय घडलं?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. याच मागणीसाठी CJP ने उद्या शनिवार, १० ऑक्टोबर रोजी जंतरमंतर येथे आंदोलनाची हाक दिली आहे. मात्र या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलीस अलर्ट मोडवर आले आहेत. अनेक ठिकाणी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ताईंना करण्यात आला आहे. तसेच या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने दिल्लीच्या दिशेने जाणाऱ्या सर्व रेल्वे रद्द केल्याची माहिती आहे. मात्र यामुळे वातावरण अधिकच तापले असून याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील जंतर मंतर येथे सीजेपीकडून आंदोलन केले जाणार आहे. मात्र या आदिलनात जाऊ नका, असे आवाहन पोलिसांकडून केले जात आहे. तसेच हे आंदोलन रोखण्यासाठी सरकारने मेट्रो आणि रेल्वे सेवांवर निर्बंध घातले आहेत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्बंधांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत..Thane News: महावितरण अभियंत्यांना बारमध्ये कोंडले, स्मार्ट मीटरला विरोध; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल .सर्वोच्च न्यायालयाने 'सर्वसामान्य नागरिक सार्वजनिक वाहतुकीवर अवलंबून असतात' असे नोंदवत अधिकाऱ्यांना योग्य नियमावलीसह मेट्रो आणि रेल्वे सेवा सुरू ठेवण्याचे आणि या संदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची व्यापक प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून सामान्य प्रवाशांना गैरसोय होणार नाही, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत पुढे म्हणाले की, कायदा – सुव्यवस्था कायम ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, परंतू 'माशी मारण्यासाठी हातोडीचा वापर करावा' असा अर्थ होत नाही. त्यामुळे या गोष्टींची काळजी घ्या..सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले?सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आदेशात म्हटले आहे की, परिवहन विभागाच्या सह पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयाने ८ ऑक्टोबर रोजी डीएमआरसीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठवलेले पत्र आणि रेल्वेने ९ ऑक्टोबर रोजी सर्व विभागीय रेल्वेला जारी केलेले पत्र न्यायालयासमोर सादर करण्यात आले. यामध्ये जंतरमंतर येथील प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांवर येणाऱ्या मेट्रो सेवा आणि मेल व एक्सप्रेस गाड्यांवर निर्बंध घालण्यात आल्याचे म्हटले होते..तसेच आंदोलकांसाठी सुविधा असलेले दुसरे ठिकाण निश्चित करण्याची वेळ आली आहे, यावर सर्व पक्षांचे एकमत आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांनी या सूचनेचा विचार करून योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. .संपूर्ण बंदी आणि नियमन यातील फरकदिल्लीतील सीजेपीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण बंदी आणि वाहतुकीवर नियंत्रण यातील फरक स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आश्वासन दिले की, ते संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्बंधांवर पुनर्विचार करण्यास सांगतील, जेणेकरून मेट्रो आणि रेल्वे सेवा योग्य नियमनासह सुरू राहू शकतील..मेट्रो ट्रेन सेवांवर संपूर्ण बंदी नाहीसर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात असेही स्पष्ट केले आहे की, मेट्रो ट्रेन सेवांवर संपूर्ण बंदी घालण्यात येणार नाही. प्रवाशांना आगाऊ माहिती मिळावी आणि जनतेची गैरसोय कमी व्हावी, यासाठी मेट्रो आणि इतर रेल्वे सेवांच्या संचालनासंदर्भातील निर्णयाची व्यापक प्रसिद्धी करणे गरजेचे आहे. सुरक्षेच्या नावाखाली सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे थांबवण्याऐवजी, नियंत्रित पद्धतीने सेवा चालवण्याचा पर्याय अवलंबला पाहिजे, असेही न्यायालयाने आदेशात नोंदवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.