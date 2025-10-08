Russian Woman in Cave : परदेशी लोकांना भारत स्वर्गासारखा, 'त्या' रशियन महिलेच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने असे का म्हटले?

Supreme Courtन्यायालयाने त्याची याचिका “प्रसिद्धीसाठी दाखल” असल्याचे म्हटले आणि निरर्थक ठरवली. रशियन महिला नीना कुटीना आणि तिच्या दोन मुली कर्नाटकातील गुहेत बेकायदेशीरपणे राहताना सापडल्या होत्या.कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर 28 सप्टेंबर रोजी त्या तिघींना रशियात परत पाठवण्यात आले..सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्यात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या परदेशी लोकांसाठी भारत हे "स्वर्ग" असल्याचे वर्णन केले आहे. गोव्यात एका रशियन महिलेसोबत राहणाऱ्या एका इस्रायली पुरूषाने आपल्या दोन अल्पवयीन मुलींना भारतातून हद्दपार करण्यापासून रोखण्यासाठी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या याचिका चुकीची असल्याचे म्हटले आहे. .खंडपीठाने म्हटले की, "हा देश सर्व प्रकारच्या लोकांसाठी स्वर्ग बनला आहे. कोणीही येथे येतो आणि राहतो." न्यायालयाने इस्रायली नागरिकाला विचारले की तो भारतात कसा राहतो आणि त्याच्या उपजीविकेचा स्रोत काय आहे. न्यायालयाने म्हटले की, "तुम्ही इस्रायली असून भारतात का आहात? तुमच्या उपजीविकेचा स्रोत काय आहे? आम्हाला तुमच्या कारवायांवर भाष्य करायचे नाही, पण तुम्ही गोव्यात कसे मॅनेजमेंट करत आहात?" .याचिकाकर्त्याचे वकील दीपक प्रकाश यांनी मुलांच्या रशियाला परत पाठविण्यासाठी आणि केंद्र सरकारला याचिकेची प्रत देण्यासाठी वेळ मागितला तेव्हा खंडपीठाने तो नाकारला. न्यायालयाने म्हटले की, "आम्हाला ही विशेष याचिका पूर्णपणे निरर्थक वाटते. याचिकाकर्ता उच्च न्यायालयात आणि या न्यायालयात केवळ प्रसिद्धीसाठी आला आहे." अखेर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली आणि ती मागे घेतल्याचे मानले..सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला मुलींचे वडील असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी काही पुरावे किंवा साक्षीदार मागितले. न्यायालयाने विचारले, "जर तुम्ही वडील असाल तर तुमची मुले गुहेत राहत असताना तुम्ही काय करत होता? आम्ही तुमच्या हद्दपारीचे आदेश का देऊ नये?".प्रकरण काय आहे?जुलैमध्ये हे प्रकरण उघडकीस आले जेव्हा ४० वर्षीय रशियन महिला नीना कुटीना आणि तिच्या सहा आणि पाच वर्षांच्या दोन मुलींना कर्नाटकातील जंगलातील गुहेतून वाचवण्यात आले. तिघेही अनेक आठवडे वैध प्रवास किंवा निवासी कागदपत्रांशिवाय तिथे राहत असल्याचे सांगितले जात होते. कुटीना आणि तिच्या मुलींना नंतर परदेशी लोकांच्या ताब्यात केंद्रात पाठवण्यात आले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यांच्या मायदेशी परतण्यासाठी प्रवास कागदपत्रे जारी करण्याचे निर्देश दिले होते. २८ सप्टेंबर रोजी त्यांना रशियाला परत पाठवण्यात आले. त्यांच्यासोबत कुटीनाचा दुसऱ्या नात्यातील अल्पवयीन मुलगा होता, जो गोव्यात सापडला होता..उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली गोव्यात राहणारा इस्रायली व्यापारी असल्याचा दावा करणाऱ्या गोल्डस्टीनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि दोन्ही मुलींची हद्दपार थांबवण्याची आणि त्यांचा ताबा मिळवण्याची मागणी केली. त्याने दावा केला की तो त्यांची काळजी घेत आहे. पण, न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळली. न्यायालयाने नमूद केले की त्याच्या दाव्यांनंतरही, ती महिला आणि तिच्या मुली एका वेगळ्या गुहेत विचित्र पद्धतीने राहत असल्याचे आढळले आणि गोल्डस्टीन परिस्थितीचे समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत..FAQs प्र1: हे प्रकरण नेमके कशाबद्दल होते? ➡️ गोव्यात राहणाऱ्या इस्रायली नागरिकाने दोन रशियन मुलींना भारतातून हद्दपार होण्यापासून वाचवण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेबाबत हे प्रकरण होते.प्र2: सर्वोच्च न्यायालयाने भारताला “स्वर्ग” का म्हटले? ➡️ न्यायालयाने म्हटले की अनेक परदेशी लोक भारतात बेकायदेशीरपणे राहतात, त्यामुळे हा देश त्यांच्यासाठी “स्वर्ग” बनला आहे.प्र3: रशियन महिला आणि तिच्या मुली कुठे सापडल्या? ➡️ त्या कर्नाटकातील जंगलातील एका गुहेत वैध कागदपत्रांशिवाय राहताना सापडल्या.प्र4: न्यायालयाने इस्रायली नागरिकाला काय विचारले? ➡️ न्यायालयाने विचारले की तो भारतात कसा राहतो आणि त्याचा उपजीविकेचा स्रोत काय आहे.प्र5: उच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला? ➡️ उच्च न्यायालयाने इस्रायली नागरिकाची याचिका फेटाळली आणि मुलींची हद्दपार प्रक्रिया थांबवण्यास नकार दिला.प्र6: रशियन महिला आणि तिच्या मुलींचे पुढे काय झाले? ➡️ 28 सप्टेंबर रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना रशियात परत पाठवण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.