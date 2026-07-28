Supreme Court: केवळ आंदोलन आहे म्हणून लाठीमार योग्य नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला सुनावले, आंदोलनाचा अधिकार अबाधित

नवी दिल्ली : ‘‘कायद्याने प्रत्येकाला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला असून पोलिसांकडून अशा आंदोलनांवर होणाऱ्या कारवाईचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही,’’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोंदविले..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमल्ल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने आजच्या सुनावणीदरम्यान यंत्रणेवर ताशेरे ओढले. ‘‘पोलिस कर्मचाऱ्यांसह प्रत्येक व्यक्तीचे आयुष्य महत्त्वाचे आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार नाकारता येणार नाही. केवळ आंदोलन सुरू आहे म्हणून पोलिसांकडून होणाऱ्या कारवाईचे समर्थन करता येत नाही,’’ असे सरन्यायाधीश म्हणाले. ‘अशा आंदोलनांदरम्यान स्वयंशिस्त पाळली जावी,’ असे ते म्हणाले..‘‘केवळ आंदोलन आहे म्हणून लाठीमार व्हायला हवाच असे नाही. लोकशाही प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली स्वयंशिस्त गरजेची आहे,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. देशभरात शांततापूर्ण आंदोलनांना परवानगी मिळावी यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याच्या मागणीसाठी दाखल याचिकांवर न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. दिल्लीतील जंतरमंतर आणि बिहारमध्ये आंदोलकांवर झालेल्या पोलिस बळाच्या वापराच्या पार्श्वभूमीवर या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने विधिज्ञ फौजिया शकील यांनी युक्तिवाद केला. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणात न्यायालयाला सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले. कोर्टाने या विषयावरील सर्व याचिकांवर उद्या (ता.२८) सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत..प्रत्येकाचे आयुष्य महत्त्वाचे‘बिहार बंद’दरम्यान सिवानमध्ये सुरक्षा दलांनी ‘एके-४७’ या स्वयंचलित बंदुकीचा वापर केला होता. हा मुद्दाही कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. ज्येष्ठ विधिज्ञ विकास सिंह यांनी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचा मुद्दा उपस्थित करत देशव्यापी नियमांची गरज व्यक्त केली. दरम्यान, आंदोलनादरम्यान जखमी होणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या व्यथाही एका वकिलाने मांडल्या. त्यावर न्या. बागची यांनी, ‘प्रत्येक व्यक्तीचे आयुष्य महत्त्वाचे आहे,’ असे सांगितले..पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप नकोइलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल पुराव्यांमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज, ड्रोन फुटेज, मोबाइल फोन रेकॉर्डिंग, सोशल मीडियावर उपलब्ध असलेले व्हिडिओ व पोस्ट, पोलिस वायरलेस आणि संपर्क रेकॉर्ड, कॉल लॉग, कंट्रोल रुमचे रेकॉर्ड, पोलिसांच्या तैनातीबाबतचे आदेश, जीपीएस रेकॉर्ड आदी घटकांचा समावेश आहे. पुरावे नष्ट केले जाऊ नयेत किंवा त्यात हस्तक्षेप केला जाऊ नये, हे सुनिश्चित करण्यात यावे आणि तेच पुरावे योग्य त्या तपास अधिकाऱ्यासमोर सादर करण्यात यावेत, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. मिश्रा यांनी नमूद केले. अधिकृत रेकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, प्रसारमाध्यमांतील बातम्या आणि विश्वसनीय सामग्रीच्या आधारे कोणतीही व्यक्ती, लोकसेवक, पोलिस अधिकारी, सुरक्षा रक्षकाविरोधात दोष सिद्ध होत असेल तर तत्काळ गुन्हे दाखल करून चौकशीला सुरुवात करावी, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.केवळ दिल्लीचा प्रश्न नाही‘‘आंदोलनासाठी एखादी नियमावली असायला हवी. आंदोलकांना योग्य जागाही मिळायला हवी; त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचे निर्बंध घालता कामा नयेत. यात कुणी एखादा समाजकंटक असेल तर त्याच्याविरोधात कारवाई करता येईल. हा केवळ दिल्लीचा प्रश्न नसून सर्वत्र एकसमान नियमावलीची गरज आहे,’’ असे सरन्यायाधीशांनी नमूद केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.