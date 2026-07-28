देश

Supreme Court: केवळ आंदोलन आहे म्हणून लाठीमार योग्य नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला सुनावले, आंदोलनाचा अधिकार अबाधित

SC Calls for Uniform Rules on Peaceful Protests Nationwide: शांततापूर्ण आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार अबाधित ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाची पोलिसांच्या लाठीमार व बळाच्या वापरावर कठोर टीका; सर्वत्र एकसमान मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज अधोरेखित
Right to Peaceful Protest Is Fundamental Supreme Court Questions Police Action and Seeks Common Rules for Demonstrations

Right to Peaceful Protest Is Fundamental Supreme Court Questions Police Action and Seeks Common Rules for Demonstrations

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : ‘‘कायद्याने प्रत्येकाला शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला असून पोलिसांकडून अशा आंदोलनांवर होणाऱ्या कारवाईचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही,’’ असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोंदविले.

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