विधानसभा अध्यक्षांनी अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्या, सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल आक्रमक; सुनावणीत नेमकं काय घडतंय?

Shiv Sena Symbol Case: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज ठाकरे गटाचे वकील पुन्हा एकदा बाजू मांडत आहेत. गेल्या दोन सुनावण्यांमध्ये सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाकडून कशाप्रकारे पक्षपातीपणा केला जातो, याबाबत युक्तिवाद केला होता. आजच्या सुनावणीत त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्याचा युक्तिवाद करत, विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला. केवळ एखाद्या गटाकडे आमदारांची संख्या जास्त आहे म्हणून तोच गट मूळ राजकीय पक्ष ठरू शकत नाही, असं कपिल सिब्बल म्हणाले..पक्षांतरबंदी कायद्यातील १० व्या अनुसूचीचा उद्देशच पक्षफुटीला आळा घालणे हा आहे. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांनी या तरतुदींच्या मूलभूत भावनेचा विचार न करता आपल्या घटनात्मक अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्या, असा दावा त्यांनी केला. एखाद्या पक्षातील ज्या गटाकडे अधिक आमदार आहेत, तोच गट म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष, असा अर्थ लावणे चुकीचे आहे, असं सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं..Shiv Sena Party Symbol Case: शिवसेना पक्ष-चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी निर्णायक वळणावर, कपिल सिब्बल यांनी चंद्रचूड यांच्या निरीक्षणाचा दिला दाखला; काय घडलं?.विधिमंडळातील बहुमत आणि राजकीय पक्षाची ओळख या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आमदारांची संख्या जास्त असली म्हणून संपूर्ण पक्षावर त्या गटाचा अधिकार निर्माण होत नाही, असं त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यांनी ‘सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्राचे राज्यपाल’ या २०२३ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निकालाचाही संदर्भ दिला. या निकालात राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील संबंधांबाबत महत्त्वाची तत्त्वे स्पष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी या तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करून पक्षाची वेगळी व्याख्या करणे योग्य नसल्याचं सिब्बल यांनी म्हटलं..पक्षातील एखादा गट स्वतःला मूळ पक्ष असल्याचा दावा करत निवडणूक आयोगाकडे गेला आणि त्याच गटातील आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई सुरू असेल, तर आधी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय व्हायला हवा, असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. कारण आमदार अपात्र ठरले, तर त्यांचं विधिमंडळातील संख्याबळच उरणार नाही. अशा परिस्थितीत त्याच संख्याबळाच्या आधारावर पक्षाची ओळख ठरवणे योग्य ठरणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं..सुप्रीम कोर्टात घमासान! सिब्बल यांच्याकडून निवडणूक आयोगाची पोलखोल; दिला थेट पुरावा; म्हणाले ''आयोग खोटं बोलतोय''.विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या निर्णयात पक्षप्रमुखांचा निर्णय म्हणजे संपूर्ण पक्षाची भूमिका मानता येणार नाही, असं म्हटलं होतं. यावर सिब्बल यांनी थेट सवाल उपस्थित केला. उद्धव ठाकरे हेच पक्षप्रमुख होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवण्यात आली आणि त्यांच्याच नेतृत्वामुळे पक्षाला अधिकृत चिन्ह आणि मान्यता मिळाली. त्याच पक्षप्रमुखांनी एकनाथ शिंदे यांची पक्षातील पदावर नियुक्ती केली होती. मग नंतर त्यांचीच पक्षप्रमुख म्हणून असलेली भूमिका नाकारण्याचा अधिकार अध्यक्षांना कसा मिळतो, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.