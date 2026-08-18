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विधानसभा अध्यक्षांनी अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्या, सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल आक्रमक; सुनावणीत नेमकं काय घडतंय?

Supreme Court Shiv Sena Case Latest Update : गेल्या दोन सुनावण्यांमध्ये सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाकडून कशाप्रकारे पक्षपातीपणा केला जातो, याबाबत युक्तिवाद केला होता. आजच्या सुनावणीत त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्याचा युक्तिवाद केला आहे.
Supreme Court Shiv Sena Case

Supreme Court Shiv Sena Case

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Shiv Sena Symbol Case: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आज ठाकरे गटाचे वकील पुन्हा एकदा बाजू मांडत आहेत. गेल्या दोन सुनावण्यांमध्ये सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाकडून कशाप्रकारे पक्षपातीपणा केला जातो, याबाबत युक्तिवाद केला होता. आजच्या सुनावणीत त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्याचा युक्तिवाद करत, विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला. केवळ एखाद्या गटाकडे आमदारांची संख्या जास्त आहे म्हणून तोच गट मूळ राजकीय पक्ष ठरू शकत नाही, असं कपिल सिब्बल म्हणाले.

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