Shiv Sena प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टरूममध्ये अचानक गोंधळ; कपिल सिब्बल म्हणाले, “नाचण्याची वेळ झाली”, CJI सूर्यकांतही बोलले

नवी दिल्ली : शिवसेना प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात काही काळ हलकेफुलके वातावरण पाहायला मिळाले. कोर्टरूम क्रमांक १ मध्ये सुनावणी सुरू असताना बाहेरून येणाऱ्या मोठ्या आवाजातील संगीतामुळे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मिश्कील टिप्पणी केली. “कदाचित आता नाचण्याची वेळ आली आहे,” असे म्हणत त्यांनी न्यायालयातील वातावरणाकडे लक्ष वेधले. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती..मोठ्या आवाजातील संगीतावर सिब्बल यांची टिप्पणी‘बार अँड बेंच’च्या वृत्तानुसार, बाहेर सुरू असलेल्या गोंगाटाचा उल्लेख करत कपिल सिब्बल यांनी हे कोण करत आहे, याची माहिती नसल्याचे सांगितले. एवढा मोठा आवाज ऐकून एखाद्याने निवडणूक जिंकल्याचा आनंद साजरा करत असल्यासारखे वाटत असल्याचेही त्यांनी मिश्कीलपणे नमूद केले..सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचण्यासाठी आलेल्या अडचणीचाही उल्लेख केला. मथुरा रोडवरून न्यायालयापर्यंत त्यांना चालत यावे लागले, कारण त्यांच्या वाहनासाठी रस्त्यावर जागा उपलब्ध नव्हती. बाहेर मोठी गर्दी असल्याचे त्यांनी सांगितले.यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी वातावरण हलके करत, “वकील संघटनांमधील लोकशाही बहरत आहे,” अशी टिप्पणी केली. त्यावर सिब्बल यांनीही सहमती दर्शवत, “हो, अगदी बरोबर, यात काही शंका नाही, किमान या न्यायालयात तरी,” असे उत्तर दिले..Supreme Court: विद्यार्थी आंदोलनात हस्तक्षेप करण्याचे कारण काय? बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निर्णयावर CJI सूर्यकांत भडकले.सरन्यायाधीशांनी सांगितला रात्री उशिराच्या फोनचा अनुभवया चर्चेदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही निवडणुकांशी संबंधित एक अनुभव सांगितला. त्यांना रात्री उशिरा निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती करणारे दोन-तीन फोन आल्याचे त्यांनी सांगितले.सरन्यायाधीशांच्या या टिप्पणीला उत्तर देताना कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर आधीच अनेक असे मुद्दे असल्याचे नमूद केले, जे प्रत्यक्षात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरचे आहेत.काही वेळ चाललेल्या या हलक्याफुलक्या संवादानंतर खंडपीठाने पुन्हा शिवसेना प्रकरणातील कायदेशीर युक्तिवाद आणि संबंधित घटनात्मक मुद्द्यांच्या सुनावणीला सुरुवात केली..शिवसेना प्रकरणाचा २०२२ च्या सत्तासंघर्षाशी संबंधसर्वोच्च न्यायालयातील हे प्रकरण २०२२ च्या सत्तासंघर्षाशी संबंधित आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या आमदारांच्या मोठ्या गटाने उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात बंड केले. त्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले..या राजकीय घडामोडीनंतर कोणता गट खरी शिवसेना मानायचा, आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न आणि सभापतींच्या निर्णयासह अनेक घटनात्मक मुद्दे निर्माण झाले. या सर्व प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे हे प्रकरण शिवसेनेतील बंडाची घटनात्मक वैधता आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तांतराशी संबंधित आहे..Supreme Court चे माजी न्यायाधीशच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात; नेमकं काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.