देश

सुप्रीम कोर्टात घमासान! ठाकरेंच्या वकिलांनी थेट शिंदेंच्या आमदारकीवरच बोट ठेवलं, सिब्बल यांचा सर्वात मोठा युक्तिवाद

Kapil Sibal Raises Eknath Shinde MLA Disqualification Issue : आजच्या सुनावणीत त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयातील त्रुटींवर बोट ठेवत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले.
Kapil Sibal Raises Eknath Shinde MLA Disqualification Issue

Kapil Sibal Raises Eknath Shinde MLA Disqualification Issue

esakal

Shubham Banubakode
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शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. आजच्या सुनावणीत त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयातील त्रुटींवर बोट ठेवत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले.

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Eknath Shinde
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