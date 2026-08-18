सुप्रीम कोर्टात घमासान! ठाकरेंच्या वकिलांनी थेट शिंदेंच्या आमदारकीवरच बोट ठेवलं, सिब्बल यांचा सर्वात मोठा युक्तिवाद

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. आजच्या सुनावणीत त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयातील त्रुटींवर बोट ठेवत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले..सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१८ मधील शिवसेनेची संघटनात्मक रचना हीच संबंधित आणि अधिकृत रचना असल्याचं विधानसभा अध्यक्षांनी स्वतः मान्य केलं होतं. मात्र, अंतिम निर्णय देताना याच रचनेला बाजूला ठेवण्यात आलं. अध्यक्षांनी २०१८ मधील नेतृत्वाची तुलना थेट १९९९ मधील जुन्या पक्षघटनेशी केली आणि त्या आधारावर नेतृत्व पक्षाच्या घटनेनुसार नसल्याचा निष्कर्ष काढला. हा निष्कर्ष अधिकारक्षेत्राच्या पलीकडे जाऊन काढण्यात आल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला आहे..Shiv Sena Party Symbol Case: शिवसेना पक्ष-चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी निर्णायक वळणावर, कपिल सिब्बल यांनी चंद्रचूड यांच्या निरीक्षणाचा दिला दाखला; काय घडलं?.अध्यक्षांनी उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख असल्याचं मान्य केलं आहे. मग त्याच नेतृत्वाला नंतर अमान्य कसं करता येईल, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. ते पुढे म्हणाले की एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाचं अधिकृत निवडणूक चिन्ह वापरून निवडणुका लढवल्या. त्याच पक्षाकडून त्यांना उमेदवारी आणि पक्षातील पदं मिळाली. त्यामुळे आज जर त्या नेतृत्वालाच मान्यता नाकारली जात असेल, तर त्याच नेतृत्वातून मिळालेले राजकीय फायदेही कायम ठेवता येणार नाहीत, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला..सिब्बल यांनी पुढे सांगितलं की, या सर्व आमदारांना निवडणुकीचं तिकीट मूळ पक्षाच्या नेतृत्वाकडूनच मिळालं होतं. पक्षांतरबंदी कायद्यातील १० व्या अनुसूचीनुसार आमदार हे पक्षाच्या अधिकृत निर्देशांना बांधील असतात. केवळ विधानसभेत आमदारांची संख्या जास्त आहे म्हणून तो गटच मूळ शिवसेना ठरतो, असा निष्कर्ष काढणं योग्य नाही, असंही सिब्बल यांनी सांगितलं..Shiv Sena Supreme Court hearing : कलम १९(c) वरून सुप्रीम कोर्टात खडाजंगी; सिब्बल यांच्या युक्तिवाद, त्यावर न्यायाधीशांचे प्रतिप्रश्न, वाचा नेमकं काय घडलं?.आमदारांची संख्या आणि राजकीय पक्षाची स्वतंत्र ओळख या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे ‘आमदार म्हणजेच राजकीय पक्ष’ असा अर्थ १० व्या अनुसूचीनुसार काढता येत नाही, असा ठाम युक्तिवाद सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांच्या आमदारकीचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, त्याबाबत अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या भूमिकेवर अवलंबून असणार आहे...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.