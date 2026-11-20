शिवसेनेतील पक्षांतर्गत वादावर सुनावणी करताना काल (गुरुवार) सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटाला ‘मतभेद’ आणि ‘पक्षांतर’ यांच्यातील नेमका फरक स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांनी आघाडीतून बाहेर पडण्याची भूमिका घेतली होती. ही कृती केवळ मतभेद म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने दोन्ही संकल्पनांमधील फरक स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे..मतभेद आणि पक्षांतर यातील फरक काय?सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. उद्धव ठाकरे गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली. शिंदे गटातील आमदारांनी आघाडीतून बाहेर पडण्याची भूमिका घेतल्याने त्याला केवळ मतभेद म्हणता येणार नाही, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.यावर सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांना पुढील सुनावणीवेळी त्यांच्या दृष्टीने मतभेद आणि पक्षांतर यांचा अर्थ काय, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले. शिंदे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, त्यांनी शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडलेले नाही. त्यांचा आक्षेप केवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत केलेल्या आघाडीला होता. त्यामुळे या प्रकरणातील मुख्य वाद हा शिवसेनेत कायम राहून आघाडीला विरोध करण्याच्या भूमिकेवर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले..शिंदे गटाच्या भूमिकेवर सिब्बल यांचा आक्षेपकपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र सरकारचे प्रधान सचिव या प्रकरणात यापूर्वीच वेगळा निर्णय दिल्याचे सांगितले. तसेच शिंदे गटाने नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासोबत हातमिळवणी केल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.यावेळी न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी मतभेद आणि पक्षांतर या संकल्पनांकडे सरकारच्या रचनेच्या स्वरूपातून पाहण्याची गरज असल्याचे नमूद केले. एकाच पक्षाचे सरकार असेल, तर पक्षांतराबाबत वाद निर्माण होत नाही. मात्र, सरकार आघाडीचे असेल आणि एखाद्या पक्षातील सदस्याला आपला पक्ष आघाडीतून बाहेर पडावा असे वाटत असेल, तर त्याची भूमिका कशी पाहायची, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.त्यावर सिब्बल यांनी संबंधित पक्ष म्हणजे नेमका कोणता पक्ष, हा विधानमंडळातील पक्ष की मूळ राजकीय पक्ष, असा मुद्दा उपस्थित केला. हाच या प्रकरणातील महत्त्वाचा पेच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर सरकारचा मोठा निर्णय! माजी IPS अधिकाऱ्याकडे मोठी जबाबदारी, शिक्षण क्षेत्रात बजावणार महत्त्वाची भूमिका!.दोन्ही गट एकाच वेळी शिवसेना कसे?सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, शिंदे गटाचा दावा शिवसेनेतून बाहेर पडण्याचा नसून पक्षात कायम राहून आघाडीविरोधात आवाज उठवण्याचा आहे. त्यावर सिब्बल यांनी शिंदे गट आणि ठाकरे गट हे दोन्ही गट एकाच वेळी शिवसेना असू शकत नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला. शिंदे गटच खरी शिवसेना असेल, तर ठाकरे गटाची ओळख काय, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.शिंदे गटाचा हा मतभेदाचा युक्तिवाद मान्य केल्यास आघाडी सरकारमधील लोकशाही नेहमीच धोक्यात येऊ शकते, असे सिब्बल यांनी नमूद केले. तसेच दहाव्या अनुसूचीनुसार कोणत्या कृती पक्षांतराच्या कक्षेत येतात, हे न्यायालयासमोर मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..निवडणूक आयोग आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाया प्रकरणात उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देऊन पक्षाचे अधिकृत निवडणूक चिन्ह दिले होते. या निर्णयाविरोधात ठाकरे यांनी याचिका दाखल केली आहे..याशिवाय ठाकरे गटाचे सदस्य सुनील प्रभू यांनीही स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांना भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी नकार दिला होता. या निर्णयाला सुनील प्रभू यांनी आव्हान दिले आहे.सुनील प्रभू विरुद्ध एकनाथ शिंदे आणि त्यासोबत जोडलेल्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आता बुधवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत मतभेद आणि पक्षांतर यातील फरकाबाबत ठाकरे गटाकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे लक्ष असेल..UPSC Success Story: ज्याच्यासाठी वर्दी मिळवली, तोच भाऊ जगात नाही; आर्थिक संकटावर मात करत शेतकऱ्याच्या मुलाने मिळवली १२६ वी रँक... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.