नवी दिल्ली : विधानसभेचा कार्यकाळ दोन वर्षांपूर्वीच संपल्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात सामील झालेल्या आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी करणाऱ्या कालबाह्य झालेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावाव्या, असा युक्तिवाद शिवसेना नाव व पक्षचिन्ह प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली..ही सुनावणी उद्या (ता. १९) सलग तिसऱ्या दिवशी पुढे सुरु राहणार आहे. शिवसेनेचा युक्तिवादावर उद्या उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल त्यावर प्रतिवाद करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना खंडपीठापुढे शिंदे गटाकडून विधिज्ञ ध्रुव मेहता यांनी युक्तिवाद केला..Bullet Train: बुलेट ट्रेनच्या मार्गाला आता विजेची गती, सुरत-बिलिमोरामध्ये ओव्हरहेड वायर सुरू.शिंदे गटाच्या आमदारांवर दहाव्या परिशिष्टानुसार कारवाई केली जाऊ शकत नाही. विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला गैरहजर राहिल्यामुळे स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचा अर्थ कसा काढला जाऊ शकतो? आमदार विधानसभा अधिवेशनाला गैरहजर नव्हते. त्यामुळे व्हिपचे पालन केले नसल्याचा ठपका ठेवता येणार नाही. शिंदेंच्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने राजीनामे दिलेले नव्हते. विधानसभा अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता दिली, गोगावले यांनी काढलेला व्हिप आमच्या आमदारांनी चार जुलै रोजीच्या विश्वासमतासाठी पाळल्याचे मेहता यांनी सांगितले..पालघरमध्ये शिवसेनेसह राष्ट्रवादीला खिंडार, शिंदेंच्या माजी आमदाराचा भाजपमध्ये प्रवेश.मतदानाच्या दिवशी तो व्हिप वैध होता, असे मेहता यांनी सांगितले. ज्यामुळे आमदारांविरुद्ध याचिका दाखल झाली तो कृती करण्यामागचे आमदारांचे हेतू तसेच त्यांनी केलेल्या कृतीमुळे पुढे काय घडले हे तपासले गेले पाहिजे, असे न्या. बागची म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.