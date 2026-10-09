Supreme Court: ''माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करण्याची गरज नाही'', CJPच्या आंदोलनामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नावर सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची टिपण्णी

Delhi Train Restrictions Hearing Update: १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील मेट्रो स्टेशन्स आणि वाहतुकीवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आवश्यक असले, तरी सर्वसामान्यांची ये-जा रोखण्यासाठी 'माशी मारण्यासाठी हातोड्याचा वापर करण्यासारखी' अतिरेकी पावले उचलली जाऊ नयेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले..मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे निदर्शने होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत कडक निर्बंध लागू करण्यात आले असून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. दिल्ली पोलिसांनी मेट्रो स्टेशन्स बंद करणे, रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावणे आणि रेल्वे वाहतूक थांबवण्यासारख्या निर्णयांवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत..Inner Ring Road : मांजरी खुर्द पाठोपाठ कोलवडीतही ‘इनर रिंग रोड’साठी सकारात्मक प्रतिसाद; १५ ऑक्टोबरपासून होणार जमीन मोजणी.कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही सरकारची जबाबदारी असली, तरी त्यासाठी सर्वसामान्य जनता आणि प्रवाशांची वाहतूक पूर्णपणे ठप्प करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा आणि शहराच्या इतर भागांतून दिल्लीत येणाऱ्या हजारो प्रवाशांवर—ज्यामध्ये विद्यार्थी, नोकरदार आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश आहे; गंभीर परिणाम होत असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. सरकारने बंद ठेवण्यात आलेल्या मेट्रो स्टेशन्सची संख्या तातडीने कमी करावी आणि निर्बंधांचा फेरविचार करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत..Ladki Bahin Yojana October Installment Update : लाडक्या बहिणींना दसऱ्याला मिळणार 1500 रुपये की दिवाळीत 3000 हजार? समोर आली मोठी अपडेट, हप्त्याबद्दल सरकारचा प्लॅन ठरला!.सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, प्रत्येकाकडे स्वतःची कार नसते; त्यामुळे तुम्ही सर्व काही बंद करून लोकांना वाहतूक व्यवस्थेविना वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. तसेच १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या आंदोलनापूर्वी दिल्लीसाठी धावणाऱ्या रेल्वे गाड्या आणि मेट्रोचे संचालन पूर्णपणे निलंबित केले जाणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले..लोक शहराच्या कानाकोपऱ्यातून प्रवास करत असल्याने सर्व सेवा बंद करता येणार नाहीत, असे सांगतानाच मेट्रो गाड्यांच्या संचलनावर कोणतीही पूर्ण बंदी नसेल, असे न्यायालयाने ठणकावले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.