तलाक-ए-हसन प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचं मोठं पाऊल, सरन्यायाधीशांनी मध्यस्थीसाठी माजी न्यायमूर्तींकडे पाठवलं

सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत तलाक-ए-हसनच्या प्रकरणात अभूतपूर्व असा निर्णय दिलाय. पतीकडून तलाक देण्याच्या दोन प्रयत्नांना स्थगिती दिलीय. सर्वोच्च न्यायालयाने वैवाहिक वाद सौहार्दाने सोडवला जावा यासाठी प्रयत्न व्हावेत यासाठी हे प्रकरण मध्यस्थीसाठी पाठवलं आहे. पतीने २०२२ मध्ये पहिल्यांदा तलाक-ए-हसन दिल्यानंतरही दुसरं लग्न केल्याचं समोर आलंय..सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या पीठासमोर बेनझिर हिना आणि युसुफ नाकी या दाम्पत्याने शरीयत आणि मुस्लिम पर्सनल लॉच्या वेगवेगळ्या व्याख्या सादर केल्या गेल्या. तरीही पीठाने दोन्ही पक्षांना चर्चेतून यावर तोडगा काढण्यासाठी तयार केलं..Satara News:महिला हवालदारावर लाचलुचपतची कारवाई; सातारा पाेलीस दलात खळबळ, जप्त मोटार सोडण्यासाठी नेमकं काय केलं?.पती यूसुफ नाकी यांनी २०२२ मध्ये पहिल्यांदा एक महिन्याच्या अंतराने तीन वेळा तलाक म्हणत तलाक-ए-हसनची प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यानंतर बेनझिर हिना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तलाक ए हसनच्या वैधतेलाच आव्हान दिलं. या पद्धतीने तलाक दिल्यानं मुस्लिम महिलांना निराधार सोडलं जातं. यात पोटगीची कोणतीही तरतूद नाहीय..सर्वोच्च न्यायालयाने तलाकनामा पतीच्या वकिलाच्या माध्यमातून सोपवल्याचं निरीक्षण नोंदवलं. त्यावर हिना यांनी सांगितलं की, मी दुसरं लग्न करू शकत नाही कारण मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत माझ्याकडे वैध तलाकनामा नाहीय. तर पतीच्या वकिलांनी दावा केला की, आम्ही वैध तलाक दिलाय. पण महिलेनं म्हटलं की, दुसऱ्यांदा तलाकची प्रक्रिया अवैध होती..सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाचं गांभीर्य पाहून यात सौहार्दाने तोडगा काढावा आणि तलाक-ए-हसनच्या वैधतेचा शहानिशा करण्यासाठी मध्यस्थीची मदत घेणं गरजेचं असल्याचं म्हटलं. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ यांच्याकडे मध्यस्थीसाठी पाठवण्यात आलंय. कुरियन जोसेफ हे ट्रिपल तलाक प्रकरणी सुनावणी करणाऱ्या घटनापीठाच्या पाच न्यायमूर्तींपैकी एक आहेत..तलाक-ए-हसन प्रकरणी आणखी एका याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, पतीने न्यायालयाच्या नोटीसीचं उत्तर दिलं नाहीय. न्यायालयाने पुढील सुनावणीला पतीला हजर करण्याचे आदेश पोलिसांना दिलेत. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने असंही स्पष्ट केलं की, तलाक-ए-हसनच्या वैधतेवर कोणतंही मत व्यक्त केलेलं नाही. सध्याचे आदेश फक्त सौहार्दपूर्ण तोडग्याची शक्यता तपासण्यासाठी देण्यात आले आहेत..