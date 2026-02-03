नियम पाळायचे नसतील तर भारत सोडा; सर्वोच्च न्यायालयाचा WhatsApp, Metaला इशारा

डेटा शेअरिंग आणि प्रायव्हसीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने मेटा आणि व्हॉटसअपला फटकारलं आहे. डेटा शेअरिंगच्या नावावर कोणत्याही प्रकारे देशाच्या जनतेच्या प्रायव्हसीसोबत छेडछाड करता येणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटलं की, जर भारताचे नियम पाळायचे नसतील तर तुम्ही देशातून गेलं पाहिजे. मेटा आणि व्हॉटसअपने कॉम्पटीशन कमिशन ऑफ इंडियाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. मेटा आणि व्हॉटसअपला २१३ कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे..सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमलाला बागची, न्यायमूर्ती विपुर एम पंचोली यांच्या पीठाने सांगितलं की, ९ फेब्रुवारीला या प्रकरणी अंतिम निर्णय दिला जाईल. देशात प्रायव्हसीच्या अधिकाराचं संरक्षण केलं जातं. पण दिग्गज कंपन्यांकडून गोपनियतेच्या संबंधांच्या अटी चाणाक्षपणे तयार केल्या असून त्या सर्वसामान्य नागरिकांना समजत नाहीत. त्यामुळे कंपन्या त्यांचा डेटा चोरत राहतील. कंपन्यांना युजर्सचा डेटा मिळवण्याची परवानगी देणार नाही..पुण्यात महापौरपदावरून भाजपमध्ये नाराजी, ज्येष्ठ नगरसेविकेनं मारली दांडी; तर काँग्रेसनेही दिला धक्का.सर्वोच्च न्यायालयाने मेटा आणि व्हॉटसअपच्या याचिका प्रकरणी आयटी आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाला प्रतिवादी केलं आहे. ९ फेब्रुवारीला या प्रकरणी अंतिम निर्णय दिला जाईल. डेटा शेअरिंगबाबत ऑप्ट आऊटचा पर्याय कुठे आहे? जर युजरला डेटा शेअर करायचा नसेल तर त्याला तसा पर्याय मिळायला हवा. टेक कंपन्यांना अशा प्रकारे डेटा शेअर करण्याची परवानगी मिळणार नाही. व्हॉटसअपकडून वरिष्ठ वकिल अखिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, प्लॅटफॉर्मच्या पॉलिसीतून बाहेर राहण्याचा पर्याय युजर्ससाठी उपलब्ध आहे..कॉम्पिटशन कमिशन ऑफ इंडियाने २०२४ मध्ये एक आदेश दिला होता. त्यात व्हॉटसअपच्या २०२१ च्या गोपनियता धोरणाची चौकशी केली होती. त्यानुसार युजर्सवर गोपनियतेचं धोरण लादण्यात आलं होतं. युजर्सना डेटा शेअर करण्याचा पर्याय नाकरता येत नव्हता. त्यामुळे कंपनीला २१३ कोटींचा दंड करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.