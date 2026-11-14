NCP Merger: सुप्रिया सुळे-पटेल यांच्यात खलबते, राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा जोर

नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर मागील काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्यात शुक्रवारी दिल्लीमध्ये अर्धा तास खलबते झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. विशेष म्हणजे या भेटीनंतर पटेल यांनी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांची भेट घेतल्याचे समजते..खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी अलीकडेच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेतली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादी पक्षाचे दोन्ही गट एकत्र येणार असल्याच्या उडाल्या होत्या. त्यानंतर सुळे आणि पटेल यांच्यात झालेल्या भेटीला महत्त्व आले आहे..Mumbai News: छठपूजेसाठी मुंबईत वाहतुकीवर निर्बंध! 'हे' प्रमुख मार्ग बंद, पार्किंगलाही मनाई; पाहा पर्यायी मार्ग.विलीनीकरणाची सध्या कोणतीही चर्चा नाही, पण अजित पवार असते तर १२ फेब्रुवारी रोजीच विलीनीकरण झाले असते, असे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी अलीकडेच सांगितले होते. तर ज्या दिवशी माझ्या भावाचे निधन झाले, त्याच दिवशी विलीनीकरणाचा विषय संपला होता, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले होते..विलीनीकरणाबाबत यापूर्वीही चर्चा !दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यात माझ्या उपस्थितीत विलीनीकरणाबाबत ४० ते ४५ मिनिटे चर्चा झाली होती," असा गौप्यस्फोट 'राष्ट्रवादी'चे ज्येष्ठ नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला. त्यामुळे विलिनीकरणावर यापूर्वीही चर्चा झाल्याचे समोर आले. "आपल्यावर शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर अजित पवार विचारपूस करण्यासाठी आले होते, त्यावेळी जयंत पाटीलही तेथे उपस्थित होते," असे भुजबळ यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.