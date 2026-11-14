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NCP Merger: सुप्रिया सुळे-पटेल यांच्यात खलबते, राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा जोर

NCP Merger Update: राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेदरम्यान सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेल यांची दिल्लीत अर्धा तास भेट झाली. या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
Supriya Sule and Praful Patel discussion on CP merger

Supriya Sule and Praful Patel discussion on CP merger

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर मागील काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्यात शुक्रवारी दिल्लीमध्ये अर्धा तास खलबते झाल्यामुळे राजकीय वर्तुळात भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत. विशेष म्हणजे या भेटीनंतर पटेल यांनी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांची भेट घेतल्याचे समजते.

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