Crime: सुरतमध्ये अपहरण, मुंबईत संपवलं; पण कुणी? कुशीनगर एक्सप्रेसच्या शौचालयात सापडलेल्या ५ वर्षीय मुलाच्या मृतदेहाचं कोडं उलगडलं

कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेनच्या शौचालयात ५ वर्षांच्या निष्पाप मुलाचा मृतदेह आढळल्यानंतर खळबळ उडाली आहे. पोलीस आणि रेल्वेने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. सुरतमध्ये मुलाच्या अपहरणाची तक्रार दाखल करण्यात आली होती. दोन दिवसांपूर्वी तक्रार दाखल झाल्यानंतर सुरत पोलीस सतत मुलाचा शोध घेत होते. त्याचवेळी ट्रेनमध्ये मुलाचा मृतदेह आढळल्यानंतर पोलीस आणि रेल्वेमध्ये खळबळ उडाली आहे. मुलाचा मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलांचे वय ५ वर्षे असल्याचे सांगितले जात आहे. मुलाचा गळा चिरून खून करण्यात आला आहे. सुरत पोलीसही या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. यासोबतच रेल्वे पोलिसांनीही आरोपीचा शोध सुरू केला आहे. प्राथमिक तपासात मुलाचा चुलत भाऊ हाच खून करणारा असल्याचे समोर आले आहे, ज्याचे वय सुमारे २५ वर्षे असल्याचे सांगितले जात आहे. पोलिसांच्या मते, कौटुंबिक वादातून ही घटना घडली आहे..AC कोचच्या बाथरुममध्ये आढळला पाच वर्षांच्या मुलीचा मृतदेह....मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेसमध्ये खळबळ .रेल्वे आयुक्त राकेश कला सागर यांनी सांगितले की, या मुलाची बेपत्ता झाल्याची तक्रार सुरतमध्ये नोंदवण्यात आली आहे. दोन दिवसांपूर्वी सुरत पोलिसांकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर, सुरत पोलिसांनी मुलाचा शोध सुरू केला. या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की, कौटुंबिक वादातून आरोपीने असे भयानक पाऊल उचलले आहे. पहाटे १ वाजता कुशीनगर एलटीटी कोचमध्ये मुलाचा मृतदेह आढळून आला. .मुलांचे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. सुरत पोलीस आणि रेल्वे पोलीस दोघांनीही आरोपीचा शोध सुरू केला आहे. सीसीटीव्ही फुटेज स्कॅन केले जात आहे. घटनेशी संबंधित अनेक प्रश्नांची उत्तरे पोलीस शोधत आहेत. पोलीस तपासात हे मूल तिथे कसे पोहोचले आणि हत्येची कारणे काय होती हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आरोपी पकडल्यावरच मिळतील..Crime: १८ वेळा चाकूने वार, नंतर गळा चिरला; १४ वर्षाच्या मुलाने १० वर्षांच्या मुलीला संपवलं, 'त्या' चुकीमुळे प्रकरणाचा उलगडा.प्रत्यक्षात २२५३७ क्रमांकाच्या ट्रेनच्या एसी कोच बी२ च्या बाथरूममध्ये एका मुलाचा मृतदेह आढळला. मुलाचे वय सुमारे ५ वर्षे असल्याचे सांगितले जात आहे. मुलाचा मृतदेह ट्रेनच्या एसी कोचच्या बाथरूममध्ये ठेवलेल्या कचऱ्याच्या डब्यात होता. प्रवाशांनी ते पाहिले तेव्हा त्यांना धक्का बसला. ही बाब रेल्वे पोलीस आणि प्रशासनाला कळवण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे..