संदीप सिंहने कोणत्या भाजप नेत्याला 53 कॉल केले आणि का? काँग्रेस नेत्याचा भाजपला सवाल

बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याच्या मृत्यू प्रकरणाचा गुंता वाढत असताना राजकारणही तापताना दिसत आहे. भाजप-काँग्रेस पक्षातील नेते या प्रकरणावरुन एकमेकांवर टीका करत आहेत. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन सावंत यांनी या प्रकरणात भाजपवर गंभीर आरोप केले आहेत. 1 ते 23 सप्टेंबर 2019 दरम्यान बॉलिवूडचे दिग्दर्शक संदीप सिंह यांनी महाराष्ट्र भाजप कार्यालयात 53 वेळा कॉल केला होता. ते कोणत्या विषयावर कोणाशी बोलले याची चौकशी व्हायला हवी, असे सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.

प्रसारमाध्यमातील वृत्ताचा दाखला देत सचिन सावंत यांनी संदीप सिंह लंडनला पळून जाऊ शकतो, अशी भिती देखील व्यक्त केली आहे. संदीप सिंह यांचे भाजपसोबत अधिक दृढ संबंध होते. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपटाची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. गुजरात सरकारने संदीप सिंह यांच्या लिजेंड ग्लोबल स्टूडिओ कंपनीसोबत 177 कोटी रुपयांचा करार केला होता, याकडेही त्यांनी लक्षवेधण्याचा प्रयत्न केलाय. यासंदर्भात त्याने एक ट्विट केले आहे.

#BJP 's blue-eyed boy Sandeep Ssingh's company's financials reflect a sorry story:

In 2017 - loss of 66 lakhs

In 2018 - profit of ₹ 61 lakhs

In 2019 - loss of 4 lakhs

Gujarat CM Rupani signed MoU with Sandeep in 2019 for ₹ 177 crs.

Who was he getting this money from? pic.twitter.com/M9qo2BGlwt

— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) August 30, 2020