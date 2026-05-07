Suvendu Adhikari PA Murder : सुवेंदू अधिकारी यांच्या स्वीय सहाय्यकाची गोळ्या झाडून हत्या; तृणमूल काँग्रेसची सोशल मीडिया पोस्ट चर्चेत

पश्चिम बंगालच्या उत्तर २४ परगणा जिल्ह्यातील मध्यमग्राम येथे एका खळबळजनक गुन्ह्याची घटना उघडकीस आली आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक चंद्रनाथ रथ यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ही हत्या तृणमूल कॉंग्रेसने केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे तर, तृणमूल कॉंग्रेसने याबाबत सीबाआय चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. .भाजपचा टीएमसीवर आरोप भाजप नेते आणि नवनिर्वाचित आमदार कौस्तव बागची यांनी म्हटले, "हा एक पूर्वनियोजित हल्ला होता. हल्लेखोरांनी चंद्रनाथ यांच्या गाडीचा बराच वेळ पाठलाग केला आणि त्यानंतर त्यांच्यावर अंदाधुंद गोळीबार केला." त्यांनी असा आरोप केला, "हा ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांनी रचलेला कट आहे. जोपर्यंत या गुन्ह्यातील सूत्रधारांची ओळख पटत नाही, तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. तोपर्यंत, आम्ही मृतदेहावर अंत्यसंस्कारही करणार नाही." भाजप आमदार तरुणज्योती तिवारी यांनी म्हटले की, "आम्ही सातत्याने शांततेचा पुरस्कार केला आहे, परंतु तृणमूल काँग्रेसने मात्र एक गंभीर चूक केली आहे." .भाजप नेत्या किया घोष यांनी ठामपणे सांगितले, "भवानीपूर निवडणुकीदरम्यान चंद्रनाथ रथ यांनी अहोरात्र काम केले होते; याच निवडणुकीत सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात ऐतिहासिक विजय मिळवला होता. आता, या सर्व गोष्टींचा परस्परसंबंध जोडून पहा. म्हणूनच मी नेहमीच असे म्हटले आहे की, टीएमसी हा लुटारू आणि खुन्यांचा पक्ष आहे. सुवेंदू यांचे स्वीय सहाय्यक यांनी ज्या निष्ठेने आणि जिद्दीने काम केले, त्यामुळेच टीएमसीने राग, नैराश्य आणि संतापाने पछाडलेल्या अवस्थेत त्यांना लक्ष्य केले.पण,एकदा का नवीन सरकार स्थापन झाले, की चंद्रनाथ यांच्या हत्येसाठी ज्यांनी गोळी झाडली, त्यांनाही आणि ज्यांनी या 'सुपारी हत्येचा' कट रचला, त्यांनाही आम्ही कदापि सोडणार नाही." .सायनी घोष यांची कठोर कारवाईची मागणीटीएमसीच्या खासदार सायनी घोष म्हणाल्या, "चंद्रनाथ रथ यांच्याशी संबंधित ही घटना अत्यंत चिंताजनक आहे. राजकीय आणि वैचारिक मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन आणि सत्तेवर कोणाचेही सरकार असले तरीही कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि या राज्यात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या सुरक्षेची खात्री करणे, हे आपल्या सर्वांचे सामूहिक कर्तव्य आहे. अशा प्रकारे कोणाचाही बळी जाता कामा नये." गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांशी संबंधित प्रत्येक गुन्हेगारी कृत्याचा सखोल तपास करावा, असे आवाहन त्यांनी पोलीस प्रशासनाकडे केले आहे..टीएमसीकडून घटनेचा निषेधया घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध करत, टीएमसीने सीबीआय कशीची मागणी केली आहे. 'एक्स'वर (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टमध्ये पक्षाने म्हटले आहे, "मध्यमग्राम येथे चंद्रनाथ रथ यांची ज्या क्रूरपणे हत्या करण्यात आली, त्याचा आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध करतो. तसेच, निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये भाजप-समर्थित गुंडांकडून झाल्याचा आरोप असलेल्या गेल्या तीन दिवसांत इतर तीन टीएमसी कार्यकर्त्यांच्या कथित हत्यांचाही आम्ही निषेध करतो." "या प्रकरणी आम्ही कठोर कारवाईची मागणी करतो. ज्यामध्ये न्यायालयाच्या देखरेखीखालील सीबीआय चौकशीचाही समावेश आहे, जेणेकरून गुन्हेगारांची ओळख पटवून त्यांना कायद्यानुसार शिक्षा होईल. लोकशाहीमध्ये हिंसाचार आणि राजकीय हत्यांना कोणतेही स्थान नाही; त्यामुळे या कृत्यांच्या सूत्रधारांना लवकरात लवकर शिक्षा झालीच पाहिजे.".बंगाल-तमिळनाडू निकालांचा महाराष्ट्रात धसका! 'खाती नीट सांभाळा, काम करा नाहीतर...'; फडणवीसांचा मंत्र्यांना कडक इशारा.कशी झाली हत्या? मध्यमग्राम परिसरात चंद्रनाथ यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. गोळी लागल्यामुळे ते गंभीर जखमी झाले. घटनेनंतर तात्काळ, स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने त्यांना जवळच्याच एका नर्सिंग होममध्ये नेण्यात आले; मात्र, वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला. या हत्येमागे टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांचा हात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून त्यांनी तपासाला सुरुवात केली आहे. पोलीस सध्या त्या परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी करत असून, हल्लेखोरांचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.