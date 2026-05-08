Who is Suvendu Adhikari? : एकेकाळी ममता बॅनर्जींचे निकटवर्ती ते आता पश्चिम बंगालचे नवे मुख्यमंत्री! कोण आहेत सुवेंदू अधिकारी? काँग्रेसमधून केलेली राजकारणाला सुरुवात

Suvendu Adhikari Political Journey : पश्चिम बंगालचे भाजपचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून सुवेंदू अधिकारी यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. कोलकाता येथे झालेल्या भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत त्यांच्या नावाला एकमुखी मंजुरी देण्यात आली. बैठकीत त्यांना आठ प्रस्ताव आणि व्यापक पाठिंबा मिळाला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अधिकृतपणे त्यांच्या नावाची घोषणा केली. .शाह यांनी सांगितले की, आमदारांना इतर नावे सुचवण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला होता, मात्र सर्वांनी एकमुखीपणे सुवेंदू अधिकारी यांच्याच नावाला समर्थन दिले..काँग्रेसमधून राजकारणाची सुरुवातसुवेंदू अधिकारी यांचे कुटुंब राजकारणात सक्रिय आहे. त्यांचे वडील शिशिर अधिकारी हे ज्येष्ठ नेते असून त्यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री म्हणून काम केले होते. त्यांच्या भावांपैकी एक खासदार आहे, तर दुसरा आमदार आहे..सुवेंदू यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात काँग्रेस पक्षातून केली. १९९५ मध्ये ते कांथी नगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले. १९९७ मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली, तेव्हा सुवेंदू अधिकारी त्यांच्या सोबत गेले. २००६ मध्ये ते कांथी दक्षिण मतदारसंघातून आमदार झाले आणि त्याच वर्षी कांथी नगरपालिकेचे अध्यक्षही बनले..नंदिग्राम आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका२००७ मध्ये नंदिग्राम येथे भूसंपादनाविरोधात झालेल्या आंदोलनात सुवेंदू अधिकारी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्या वेळी डाव्या आघाडी सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेतला होता. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील या आंदोलनात सुवेंदू यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. या आंदोलनामुळे राज्यात सत्तांतर होऊन ममता बॅनर्जी यांचे सरकार सत्तेत आले..यानंतर सुवेंदू अधिकारी ममता बॅनर्जी यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक मानले जाऊ लागले आणि त्यांनी त्यांच्या सरकारमध्ये मंत्रीपदही भूषवले. तसेच ते २००९ आणि २०१४ मध्ये तामलुक लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले..भाजपमध्ये केला प्रवेशतृणमूल काँग्रेसमध्ये अभिषेक बॅनर्जी यांचा वाढता प्रभाव पाहून सुवेंदू अधिकारी नाराज झाले. त्यांनी १७ डिसेंबर २०२० रोजी पक्षाचा राजीनामा दिला आणि १९ डिसेंबर २०२० रोजी अमित शाह यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. भाजपमध्ये प्रवेशानंतर ते पक्षातील महत्त्वाचे नेते बनले. २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी नंदीग्राममधून ममता बॅनर्जी यांचा पराभव करत सर्वांचे लक्ष वेधले..मुख्यमंत्रीपदाकडे वाटचाल२०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत सुवेंदू अधिकारी यांनी भवानीपूर मतदारसंघातून विजय मिळवत ममता बॅनर्जी यांचा १५,००० हून अधिक मतांनी पराभव केला. या विजयामुळे त्यांची मुख्यमंत्रीपदासाठीची दावेदारी अधिक मजबूत झाली. आता ते पश्चिम बंगालचे पहिले भाजप मुख्यमंत्री बनण्याच्या तयारीत आहेत.