Suvendu Adhikari : भीती संपली, आता विश्वासाचं युग! मुख्यमंत्रीपदाची घोषणा होताच सुवेंदू अधिकारींनी फुंकलं रणशिंग; म्हणाले, 'मोदींनी सांगितल्याप्रमाणे बंगालमध्ये...'

कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्रीपदासाठी निवड झाल्यानंतर सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) यांनी मोठी घोषणा केली आहे. राज्यात भीतीचे वातावरण आता संपुष्टात आले असून पश्चिम बंगाल 'विश्वासाच्या' दिशेने वाटचाल करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..शुक्रवारी (ता.८) भाजप विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड झाल्यानंतर आमदारांना संबोधित करताना अधिकारी म्हणाले की, नवीन भाजप सरकार पक्षाच्या जाहीरनाम्यातील सर्व आश्वासने पूर्ण करेल. तसेच केंद्र सरकारसोबत समन्वय साधून राज्यातील जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी काम केले जाईल..Who is Suvendu Adhikari? : एकेकाळी ममता बॅनर्जींचे निकटवर्ती ते आता पश्चिम बंगालचे नवे मुख्यमंत्री! कोण आहेत सुवेंदू अधिकारी? काँग्रेसमधून केलेली राजकारणाला सुरुवात.अधिकारी पुढे म्हणाले, "भीती आता संपली आहे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितल्याप्रमाणे आता विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे." दिवसभरातील घडामोडींमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत अधिकारी यांची एकमताने निवड करण्यात आली..त्यामुळे पश्चिम बंगालचे पहिले भाजप मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग त्यांच्यासाठी मोकळा झाला आहे. भवानीपूर मतदारसंघात तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांचा १५ हजार मतांनी पराभव केल्यानंतर अधिकारी हे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार ठरले होते..भाजपच्या माहितीनुसार, ९ मे रोजी रवींद्र जयंतीच्या दिवशी कोलकात्यातील ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदानावर सुवेंदू अधिकारी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. अमित शाह यांनी सांगितले की, निवड प्रक्रियेत आठ प्रस्ताव आले आणि सर्वांनी एकमताने सुवेंदू अधिकारी यांचे नाव पुढे केले..दरम्यान, २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने मोठा विजय मिळवत २९३ पैकी २०७ जागा जिंकल्या, तर तृणमूल काँग्रेसला केवळ ८० जागांवर समाधान मानावे लागले. बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या १४८ जागांपेक्षा खूपच जास्त जागा मिळवत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. फाल्टा मतदारसंघातील उर्वरित एका जागेसाठी २१ मे रोजी मतदान होणार असून, २४ मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहे.