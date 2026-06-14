NDA ला मोठा धक्का! 2026 नंतर आघाडीमध्ये पहिली फूट पडली; मोठ्या मित्रपक्षाने साथ सोडली, राजकीय समीकरणे बदलणार?

तामिळनाडूतील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला धक्का बसला आहे. तामिळ मानिला काँग्रेसचे नेते जी. के. वासन यांनी भाजपप्रणित एनडीएशी संबंध तोडले आहेत. वासन यांचा पक्ष आता एनडीएपासून वेगळा झाला आहे. पक्षाला मजबूत करण्यासाठी भाजपप्रणित आघाडी सोडण्याचा निर्णय परस्पर संमतीने घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तामिळ मानिला काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीची बैठक रविवारी चेन्नईतील एग्मोर येथे झाली. .पक्षाचे नेते जी. के. वासन यांनी बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. या बैठकीला राज्य अधिकारी, जिल्हाध्यक्ष, कार्यकारी समिती सदस्य आणि पक्षाच्या विविध शाखांचे प्रमुख उपस्थित होते. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना जी. के. वासन म्हणाले, "तामिळ मनिला काँग्रेस आंदोलनाला सुरुवात होऊन १२ वर्षे झाली आहेत, तरीही आमची उद्दिष्ट्ये अपूर्ण राहिली आहेत. आम्ही अद्याप पक्षाची उद्दिष्ट्ये साध्य केलेली नाहीत. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमच्या पक्षाला यश मिळाले नाही, तसेच आमच्या आघाडीलाही अपेक्षित निकाल मिळाले नाहीत.".TMC Split: पश्चिम बंगालच्या राजकारणात भूकंप! टीएमसीचे बंडखोर खासदार दुसऱ्या पक्षात विलीन होणार; NDA ला पाठिंबा देणार.वासन म्हणाले की, निवडणुकीच्या काळात आघाड्या आवश्यक असल्या तरी, त्यांचा भाग असल्यामुळे अनेकदा तळागाळातील कार्यकर्त्यांच्या जबाबदाऱ्या कमी होतात. बैठकीला उपस्थित असलेल्या ६०० लोकांपैकी ४५० हून अधिक जणांनी, तळागाळात पक्ष मजबूत करण्यासाठी तमिळ मानिला काँग्रेसने स्वतंत्रपणे काम करावे, असे मत व्यक्त केले. त्यामुळे, तमिळ मानिला काँग्रेस आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा भाग नाही. आमचे त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत; आम्ही केवळ आमचा पक्ष मजबूत करण्यासाठी एनडीएपासून वेगळे होत आहोत..त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, भाजप आणि एआयएडीएमके या दोन्ही पक्षांशी आमचे संबंध चांगले असले तरी, तमिळ मनिला काँग्रेस आता एनडीएचा भाग नाही. भाजप किंवा एआयएडीएमके या दोघांशीही आमचे कोणतेही मतभेद किंवा संघर्ष नाहीत. आघाडीतील भागीदारांशी आमचे संबंध नेहमीच चांगले राहिले आहेत आणि आघाडीमध्ये समन्वय राखण्याचे तमिळ मनिला काँग्रेस हे एक उदाहरण आहे. तामिळ मनिला काँग्रेस २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एनडीए सोबत आणि २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत एआयएडीएमकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीसोबत होती..ते म्हणाले की, मात्र, भविष्यातील आघाड्यांबाबतचा निर्णय निवडणुका जवळ आल्यावर घेतला जाईल. तामिळनाडूच्या राजकारणात वेगाने बदल होत असून, त्यामुळे जुन्या पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे. भविष्यातील निवडणुकांमध्ये यश मिळवू शकेल अशी एक मजबूत संघटना उभारणे, हे तामिळ मनिला काँग्रेसचे प्राधान्य आहे. तत्पूर्वी, रविवारी झालेल्या तमिळ मनिला काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत आठ ठराव मंजूर करण्यात आले. .Army New Uniform: भारतीय लष्कराचा मोठा बदल! ८ वर्षांनंतर नवा ड्रेस कोड लागू; ब्रिटिशकालीन परंपरांना रामराम, आर्मीचा 'देसी' लूक चर्चेत.यामध्ये टीव्हीके सरकारने जनतेला दिलेली आश्वासने विहित वेळेत पूर्ण करावीत; काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी आणि मंत्रिमंडळातील नेत्यांनी मेकेदातू धरण बांधकाम प्रकल्प थांबवण्यासाठी कर्नाटकवर दबाव आणावा; कृषी कर्जे पूर्णपणे माफ करावीत; आणि ढासळती कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी दारूवर संपूर्ण बंदी घालावी, या मागण्यांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.