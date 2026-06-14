देश

NDA ला मोठा धक्का! 2026 नंतर आघाडीमध्ये पहिली फूट पडली; मोठ्या मित्रपक्षाने साथ सोडली, राजकीय समीकरणे बदलणार?

BJP alliance crisis: राज्य विधानसभा निवडणुकांनंतर तमिळ मनिला काँग्रेसने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीमधून बाहेर पडण्याची घोषणा केली आहे. २०२६ नंतरची ही पहिली मोठी फूट आहे. भाजपला धक्का बसला आहे.
BJP alliance crisis

BJP alliance crisis

ESakal

Vrushal Karmarkar
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तामिळनाडूतील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला धक्का बसला आहे. तामिळ मानिला काँग्रेसचे नेते जी. के. वासन यांनी भाजपप्रणित एनडीएशी संबंध तोडले आहेत. वासन यांचा पक्ष आता एनडीएपासून वेगळा झाला आहे. पक्षाला मजबूत करण्यासाठी भाजपप्रणित आघाडी सोडण्याचा निर्णय परस्पर संमतीने घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तामिळ मानिला काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीची बैठक रविवारी चेन्नईतील एग्मोर येथे झाली.

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