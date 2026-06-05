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K Annamalai: अन्नामलाईंचा भाजपला रामराम! नव्या पक्षाची घोषणा; तमिळनाडूच्या राजकारणात खळबळ, पक्षाची प्रतिक्रिया समोर

Tamil Nadu BJP Crisis: तामिळनाडू भाजपच्या सर्वात प्रमुख नेत्यांपैकी एक असलेल्या के. अण्णामलाई यांनी पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. भाजपने त्यांचा राजीनामा स्वीकारला.
K Annamalai

K Annamalai

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

तामिळनाडू भाजपचे प्रमुख नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी भाजपच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांचा राजीनामा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी स्वीकारला आहे. २ जून रोजी भाजपमधून त्यांच्या राजीनाम्याच्या अफवांदरम्यान अण्णामलाई यांनी नवी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. त्यांनी पक्ष सोडण्याच्या आपल्या निर्णयाची माहिती पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला दिली होती.

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