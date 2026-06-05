K Annamalai: अन्नामलाईंचा भाजपला रामराम! नव्या पक्षाची घोषणा; तमिळनाडूच्या राजकारणात खळबळ, पक्षाची प्रतिक्रिया समोर

तामिळनाडू भाजपचे प्रमुख नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई यांनी भाजपच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांचा राजीनामा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी स्वीकारला आहे. २ जून रोजी भाजपमधून त्यांच्या राजीनाम्याच्या अफवांदरम्यान अण्णामलाई यांनी नवी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती. त्यांनी पक्ष सोडण्याच्या आपल्या निर्णयाची माहिती पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला दिली होती..भाजपमधून राजीनामा दिल्यानंतर के. अण्णामलाई म्हणाले, मी भाजपचा माणूस आहे की तमिळ माणूस, हे ठरवणे माझ्यासाठी कठीण होते. मी ४ डिसेंबर २०२५ रोजी पक्षाला कळवले की मी राजीनामा देणार आहे. पक्षाने मला आधी निवडणुका पूर्ण करून मग पक्ष सोडा असे सांगितले. भाजपमधून राजीनामा दिल्यानंतर के. अण्णामलाई म्हणाले, आज आम्ही एक आंदोलन सुरू करणार आहोत. आमचा राजकीय पक्ष तमिळनाडूमध्ये पुढील विधानसभा निवडणुका लढवेल..Karnataka Cabinet Row : मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारताच डी.के शिवकुमार यांना मोठा झटका, ज्येष्ठ मंत्र्याचा राजानीमा; नेमकं काय घडलं?.बैठकीनंतर पक्षाने अण्णामलाई यांना आश्वासन दिले की मुद्द्यांवर चर्चा करून लवकरच प्रतिसाद दिला जाईल. ३० मिनिटांच्या या बैठकीबद्दल कोणताही अधिकृत तपशील जाहीर करण्यात आला नसला तरी, पक्षाच्या सूत्रांनुसार त्यांना राजीनामा देण्याची योजना सध्यापुरती स्थगित करण्यास सांगण्यात आले. माजी आयपीएस अधिकाऱ्याने काही महिन्यांपूर्वीच पक्ष सोडण्याची योजना आखली होती. अण्णामलाई यांच्या जवळच्या सूत्रांनुसार, अभिनेता विजय एक राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आल्याने तामिळनाडूच्या राजकारणात मोठे स्थित्यंतर घडून आले आहे..अण्णामलाई स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन करू शकतात अशा अटकळींदरम्यान, त्यांनी परिस्थिती लवकरच स्पष्ट होईल असे म्हटले होते. दिल्लीत येण्यापूर्वी पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, "कृपया थांबा. आम्ही दोन दिवसांत बसून चर्चा करू. ते लवकरच सर्व प्रश्नांची उत्तरे देतील आणि आपली भूमिका स्पष्ट करतील. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते, त्यांच्या आक्रमक राजकीय भूमिकेमुळे राज्यातील भाजपचा माजी मित्रपक्ष असलेल्या एआयएडीएमकेसोबतचे त्यांचे संबंध ताणले गेले होते..E85 Fuel India : पेट्रोलला पर्याय! आज E85 इंधन लॉन्च होणार, भारत स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीचा मोठा टप्पा गाठणार.पक्षाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी तामिळनाडूचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अण्णामलाई यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. अण्णामलाई सोशल मीडियावर जनतेशी खुला संवाद साधणार होते, त्याच वेळी हा निर्णय घेण्यात आला. अण्णामलाई यांच्या राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया देताना नैनार नागेंद्रन म्हणाले, "यामुळे भाजपचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. भाजप हा जगातील एक प्रमुख पक्ष आहे." त्यांच्या या विधानाकडे पक्षाची अधिकृत भूमिका म्हणून पाहिले जात आहे ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.