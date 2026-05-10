Tamil Nadu CM Vijay Oath Ceremony: विजय तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार, ६ पक्ष, ५ दिवस अन् ४ बैठका... TVK ने कसं तयार केलं समीकरण

चेन्नई : तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीतील जनादेशानंतर पाच दिवसांच्या तीव्र राजकीय घडामोडींनंतर अखेर स्थिरता निर्माण झाली आहे. तामिळगा वेत्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाचे प्रमुख सी. जोसेफ विजय यांना राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यांनी शनिवारी (९ मे २०२६) सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले. रविवारी (१० मे २०२६) सकाळी १०.३० वाजता चेन्नईतील जवाहरलाल नेहरू इनडोअर स्टेडियममध्ये विजय यांचा मुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी होणार आहे. .२०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते. या त्रिशंकू निकालानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय गोंधळात अनेक अनपेक्षित घडामोडी घडल्या. डिलीट केलेले ट्विट, बनावट समर्थन पत्रे, पक्षांमधील मतभेद आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत टिकलेला सस्पेन्स यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. अखेरीस टीव्हीकेने सहा पक्षांच्या पाठिंब्याने बहुमत सिद्ध केल्याने नव्या सरकारचा मार्ग मोकळा झाला..१०८ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्षनिवडणुकीत टीव्हीकेने १०८ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उभारी दाखवली. २३४ सदस्यीय विधानसभेत बहुमतासाठी ११८ आमदारांची गरज होती. मात्र विजय यांनी दोन जागा जिंकल्याने त्यांचे वैयक्तिक मत मोजले जाणार नव्हते. त्यामुळे टीव्हीकेसमोर १०७ जागांसह ११ आमदारांच्या पाठिंब्याची गरज निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर पाठिंबा मिळवण्यासाठी पाच दिवस चाललेल्या प्रयत्नांनी तामिळनाडूच्या राजकारणाला वेगळेच वळण दिले.प्रथम काँग्रेस पक्षाने पाच आमदारांसह पाठिंबा जाहीर केला. त्यानंतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय)ने दोन आणि कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)नेही दोन आमदारांचा पाठिंबा दिला. यामुळे आघाडीची संख्या ११६ पर्यंत पोहोचली. मात्र अजूनही दोन आमदारांची कमतरता होती. या वेळी व्हीसीके (विदुथलाई चिरुथैगल कच्ची) आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (आययूएमएल) या दोन्ही पक्षांनी प्रत्येकी दोन आमदारांचा पाठिंबा देऊ केला. या दोन्ही पक्षांमध्ये पूर्वी डीएमके आघाडीचा समावेश होता. या पाठिंब्यामुळे टीव्हीके आघाडीची एकूण संख्या १२० झाली आणि बहुमत सिद्ध झाले..पाठिंबा प्रक्रिया मात्र सहजासहजी पार पडली नाही. चर्चा सुरू झाल्यानंतर व्हीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन यांनी काँग्रेससोबत केलेल्या हातमिळवणीसंदर्भात टीव्हीके आणि विजय यांच्यावर टीका केली. आययूएमएल नेते ए.एम. शाहजहान यांनी सुरुवातीला पाठिंब्याच्या बातम्या नाकारल्या आणि कोणतेही पत्र न दिल्याचे स्पष्ट केले. त्याच वेळी एआयएडीएमके नेते टी.टी.व्ही. दिनकरन यांनी टीव्हीकेवर बनावट पाठिंबा पत्र प्रसारित केल्याचा गंभीर आरोप केला आणि आपण एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांना पाठिंबा देणार असल्याचे सांगितले..Thalapathy Vijay: मोठी बातमी! थलापती विजय यांच्या TVK पक्षाच्या बहुमताचा आकडा पार; CPI-CPM च्या पाठिंब्याने समीकरण बदललं.राज्यपाल अर्लेकर यांच्याही कार्यक्रमात बदलसर्वात चर्चिले गेलेले प्रकरण शुक्रवारी (८ मे) घडले. व्हीसीकेने एक्स (ट्विटर) वर विजय यांना पाठिंबा देणारे पत्र शेअर केले, परंतु काही वेळातच ते हटवण्यात आले आणि संबंधित खातेही गायब झाले. तरीही त्याचा स्क्रीनशॉट व्हायरल झाला होता. शेवटी शनिवारी सायंकाळी ५ वाजता व्हीसीके आणि आययूएमएलने औपचारिक पाठिंबा पत्रे सादर केली.राज्यपाल अर्लेकर यांच्याही कार्यक्रमात बदल झाला. ते सायंकाळी ७.१० वाजता केरळला रवाना होणार होते. मात्र विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आल्याने आणि राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने त्यांनी दौरा रद्द केला. सायंकाळी ६.३० वाजता लोक भवनात विजय यांची भेट घेतली. ही गेल्या तीन दिवसांतली त्यांची चौथी भेट होती. दोन तास चाललेल्या बैठकीत विजय यांनी १२० आमदारांच्या पाठिंब्याची पत्रे सादर केली. त्यानंतर राज्यपालांनी त्यांना सरकार स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले..सत्तेपर्यंतचा प्रवासटीव्हीके प्रमुख जोसेफ विजय यांचा सत्तेपर्यंतचा प्रवास अनेक अडचणींनी भरलेला होता. निवडणुकीपासून शपथविधीपर्यंतच्या काळात अनेक अनिश्चितता आणि दबाव निर्माण झाले होते. तरीही त्यांनी धैर्याने आणि धोरणी वाटचालीने स्थिती हाताळली. आज (रविवारी) होणाऱ्या शपथविधी सोहळ्यात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह विविध राजकीय नेत्यांची उपस्थिती अपेक्षित आहे..Thalapathy Vijay Oath Ceremony : थलपती विजय यांचा शपथविधी १० वाजता, राहुल गांधीसह मान्यवरांची उपस्थिती; ज्योतिषांनी शपथविधीची वेळ बदलली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.