Tamil Nadu CM Vijay Decision : मुख्यमंत्री विजय यांची 'नायक' स्टाईल कारवाई, एका झटक्यात बड्या पोलीस अधिकाऱ्याला पदावरुन हटवले

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी नायक सिनेमातील मुख्यमंत्र्यांच्या स्टाईलने कठोर पाऊल उचलत आयपीएस अधिकारी ए. अरुण यांना राज्याच्या 'द डायरेक्टरेट ऑफ व्हिजिलन्स अँड अँटी-करप्शन' (DVAC) च्या संचालकपदावरून हटवले आहे. विशेष म्हणजे, त्यांची नियुक्ती होऊन दोन महिनेही पूर्ण झाले नसताना हा मोठा निर्णय घेण्यात आला. या प्रशासकीय फेरबदलांनंतर, आयपीएस अधिकारी सी. मदेश्वरी यांची ए. अरुण यांच्या जागी नियुक्ती करण्यात आली आहे; त्या यापूर्वी 'आयजी' म्हणून कार्यरत होत्या..एडीजीपी दर्जाचे अधिकारी असलेले अरुण यांची आता चेन्नई येथील 'तामिळनाडू पोलीस अकादमी'चे संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव के. मणिवसन यांनी जारी केलेल्या सरकारी आदेशानुसार, ही बदली त्वरित लागू झाली आहे. DVAC च्या विशेष तपास कक्षात कार्यरत असलेल्या आयजी-दर्जाच्या अधिकारी मदेश्वरी यांच्याकडे आता DVAC च्या संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे..थलपती विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मे महिन्याच्या अखेरीस ए. अरुण यांची DVAC संचालक म्हणून नियुक्ती केली होती; मात्र, राज्याचे भ्रष्टाचार-विरोधी प्रमुख म्हणून त्यांच्या नियुक्तीबाबत आधीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले होते. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, जेव्हा ते 'ग्रेटर चेन्नई पोलीस आयुक्त' होते, तेव्हा टीव्हीके (TVK) पक्षाने त्यांना 'डीएमके' (DMK) धार्जिणे अधिकारी असल्याचे म्हटले होते. DVAC संचालक होण्यापूर्वी, अरुण यांनी चेन्नई शहर पोलीस प्रमुख म्हणून काम पाहिले होते..Premium|Tamil Nadu Politics : सुपरस्टार विजयचा राजकीय उदय; जेन झीचा पाठिंबा, द्रविड अस्मिता आणि तमिळनाडूतील तिसऱ्या पर्यायाची नवी समीकरणे.मद्रास उच्च न्यायालयानेही व्यक्त केली होती चिंतानिवडणुकीच्या काळात, प्रशासकीय पक्षपाताचा आरोप करत राजकीय पक्षांनी त्यांच्या बदलीची मागणी केली होती. याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली होती, त्यानंतर आयोगाने त्यांना प्रतीक्षा यादीत टाकले होते. मद्रास उच्च न्यायालयानेही त्यांच्या नियुक्तीवर तीव्र आक्षेप नोंदवला होता.भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेच्या सचोटीवर भर देत, न्यायालयाने म्हटले होते की या पदावर निष्कलंक प्रतिमा असलेल्या आणि अत्यंत सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जावी..मद्रास उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, DVAC संचालकपद हे पारंपरिकरित्या असाधारण क्षमता आणि सचोटी असलेल्या अधिकाऱ्यांकडे राहिले आहे; यासाठी त्यांनी सी.व्ही. नरसिंहन आणि सी.एल. रामकृष्णन यांसारख्या माजी प्रमुखांची उदाहरणे दिली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांच्यावर कोणताही आरोप झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.