Tamil Nadu Election 2026 : तामिळनाडूत 'विजय युग' सुरू, सरकार स्थापनेचा केला दावा; राहूल गांधींची साथ मिळणार ?

तामिळनाडू विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. थलपती विजय यांचा 'तामिझगा वेट्री कझगम' (TVK) पक्ष या निवडणुकांमध्ये सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे; पण पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळवण्यात अपयश आले. असे असूनही, सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत हा पक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. राज्याच्या २३४ सदस्यीय विधानसभेत टीव्हीके ने १०८ जागा जिंकल्या आहेत ज्या बहुमताच्या आकड्यापेक्षा केवळ १० जागांनी कमी आहेत..काँग्रेसशी हातमिळवणीची शक्यता निवडणूक निकालांच्या घोषणेसोबतच, तामिळनाडूमध्ये राजकीय डावपेच आणि रणनीतीचा खेळ सुरू झाला आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी विजय यांना फोन करून त्यांच्या विजयाबद्दल अभिनंदन केले. मात्र, राहुल यांनी केवळ विजय यांच्याशीच संवाद साधला नाही; तर त्यांनी डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्याशीही चर्चा केली..थलपतीला विजय मिळाला पण सत्ता नाही! मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीसाठी कुणाशी हातमिळवणी करणार? राज्यात त्रिशंकू स्थिती.राहुल गांधी आणि विजय यांच्यातील संभाषणाला विशेष महत्त्व होते; कारण विधानसभा निवडणुकांपूर्वी, विजय यांचे वडील चंद्रशेखर यांनी काँग्रेससोबत आघाडी करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, त्यावेळी निवडणुकीपूर्वीची आघाडी निश्चित होऊ शकली नव्हती. तरीही, आता अशी चर्चा सुरू आहे की, या दोन्ही पक्षांमध्ये अखेर एखादा समझोता घडून येऊ शकतो..सरकार स्थापनेचा दावाविजय यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून, सरकार स्थापन करण्याचा आपला दावा औपचारिकपणे सादर केला आहे. पक्षाच्या वतीने राज्यपालांना पाठवलेल्या एका ई-मेलमध्ये, विजय यांनी असा दावा केला आहे की, टीव्हीके हा सर्वात मोठा पक्ष असल्याने, त्यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले जावे. पक्षाने विधानसभेच्या सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देण्याची विनंतीही केली आहे. टीव्हीके च्या सूत्रांनुसार, पक्षाने सभागृहात आपले बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी मागितला आहे..सरकार स्थापनेची रणनीती थलपती विजय यांनी मंगळवारी पक्षाच्या मुख्यालयात नवनिर्वाचित आमदारांची बैठक घेतली आणि भविष्यातील कृती आराखड्यावर चर्चा केली. याव्यतिरिक्त, विजय यांची विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड करण्यात आली आहे. परिणामी, विजय हेच मुख्यमंत्री बनतील हे आता जवळपास निश्चित मानले जात आहे; पण जेव्हा त्यांना आपले बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ येईल, तेव्हा त्यांना आवश्यक असलेला संख्याबळ जुळवावे लागेल. हे साध्य करण्यासाठी सध्या तयारी सुरू आहे..असे मिळणार बहुमतबहुमत मिळवण्यासाठी विजय यांना आणखी १० जागांची आवश्यकता आहे. या आधारावर जर काँग्रेसने जिंकलेल्या ५ जागा,व्हीसीकेच्या २ जागा आणि सीपीआय व सीपीआय (एम) या प्रत्येकी पक्षाने मिळवलेल्या २ जागा एकत्र केल्या, ११ आमदारांचा पाठिंबा मिळवता येऊ शकतो; ज्यामुळे बहुमताचा आकडा सहजपणे पार करणे शक्य होईल.