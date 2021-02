Breaking - तामिळनाडू हादरलं! फटाक्याच्या कारखान्यात स्फोट; सहा जणांचा होरपळून मृत्यू

चेन्नई - तामिळनाडूमध्ये फटाक्यांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होते. विरुधुनगर इथं शुक्रवारी दुपारी दोनच्या सुमारास एका कारखान्यात मोठी आग लागली. या आगीत सहा जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

याआधी गेल्यावर्षी कुडलोर जिल्ह्यातील फटाक्यांच्या कारखान्यात स्फोट झाला होता. तेव्हा सात जणांना यामध्ये प्राण गमवावे लागले होते. चेन्नईपासून जवळपास 200 किलोमीटर अंतरावर कट्टुमनारकोली भागात हा कारखाना होता.

#UPDATE: The death toll in the incident of fire at a firecracker factory in Virudhunagar, Tamil Nadu rises to 6. More details awaited.

