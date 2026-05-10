Vijay Thalapathy: मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर विजय थलापती यांच्या मोठ्या घोषणा; 'या' फाईलवर केली पहिली सही

Tamilnadu chief minister: ''इथून पुढे तमिळनाडू सरकारमध्ये कुठलाही बाह्य हस्तक्षेप चालणार नाही, निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार माझाच असेल..'' अशा शब्दांत विजय थलापती यांनी राज्यातील जनतेला निर्धार बोलून दाखवला. तसेच त्यांनी अनेक निर्णय जाहीर केले आहेत. .सी. जोसेफ विजय यांनी रविवारी तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. आपल्या पहिल्या संबोधनात त्यांनी नवीन सरकारची प्राथमिकता स्पष्ट केली आहे. त्यांनी स्वतःला 'सामान्य माणूस' असल्याचे सांगत सत्तेचा गैरवापर होणार नाही आणि जनतेच्या प्रत्येक पैशाचा हिशोब दिला जाईल, अशी ग्वाही दिली..जनतेच्या पैशाला हात लावणार नाहीमुख्यमंत्री विजय म्हणाले की, "मी जनतेच्या एका पैशालाही हात लावणार नाही. सरकारमध्ये भ्रष्टाचार कोणत्याही स्तरावर खपवून घेतला जाणार नाही." पारदर्शकता ही सरकारची पहिली प्राथमिकता असेल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.२०० युनिट मोफत वीजकार्यभार स्वीकारताच मुख्यमंत्री विजय यांनी पहिली स्वाक्षरी २०० युनिट मोफत वीज योजनेच्या फाईलवर केली. यामुळे राज्यातील घरगुती ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच मागील सरकारने राज्याला १० लाख कोटींच्या कर्जात बुडवल्याचा आरोप करत विजय यांनी यावर लवकरच 'श्वेतपत्रिका' जाहीर करण्याची घोषणा केली. यामुळे राज्याची खरी आर्थिक स्थिती जनतेसमोर येईल..''अंतिम निर्णय माझाच...''मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर विजय यांनी स्पष्ट सांगितलं की, प्रशासनात कोणताही बाह्य हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही.. निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार माझ्याकडेच असेल. तसेच राज्यातील अंमली पदार्थांचे जाळे नष्ट करण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. यासह महिलांची सुरक्षा ही या सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले..